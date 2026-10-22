Luis López asegura que los Orzamentos de la Xunta "aseguran o futuro" de Pontevedra

Comparecencia de Luis López, presidente del PP Cedida

El presidente provincial del PP, Luis López, destacó que los Orzamentos de la Xunta para 2027 crecen un 6,3% en la provincia, lo que supone un total de 4.359 millones de euros. Una “histórica inxección económica” que supone que la inversión por persona sube en unos 325 más por habitante.

El dirigente conservador se mostró “realmente orgulloso” de unas cuentas que, dice, “demostran o compromiso coa provincia” y “blindan os piares do benestar”, impulsando “sectores estratéxicos”, como “o dereito a unha vivenda digna, a protección da saúde, a educación e o benestar social, a sustentatbilidade e o impulso do motor económico”, como el mar, el turismo y el empleo. López destacó asimismo obras como el Novo Montecelo o, en O Salnés, el impulso de nuevos centros de salud en Vilagarcía, Meis y Sanxenxo.

Además, destaca otras actuaciones, como las relacionadas con el saneamiento en A Illa y Vilagarcía o el incremento del presupuesto para Portos de Galicia. “No eido educativo, incorporanse preto de 1.000 novos docente, destínanse 70 millóns de euros a comedores escolares e mantense, por quinto ano consecutivo, a gratuidade de todas as escolas infantís”, apunta el presidente provincial del PP.

López también destacó que en el ámbito del bienestar social se reservan cerca de 97 millones de euros para el SAF, que atiende a 3.800 beneficiarios y se destinan 120 millones de euros a los bonos de dependencia, entre otras medidas. Por ello, concluye que las cuentas “blindan o presente e aseguran o futuro”.