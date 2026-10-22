La tasa de congestión de los Juzgados de Vilagarcía aumentó en un 90% en el segundo trimestre del año

Fachada de los juzgados de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Los juzgados de Vilagarcía muestran una tasa de congestión de 5,54 puntos, dos por encima de la media gallega y tres más que la que tienen, por ejemplo, los de Vigo. Así lo muestran los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre del año, que inciden sobre ejercicios anteriores.

Y todo teniendo en cuenta que el número de litigios descendió con respecto al mismo periodo del año anterior, en un 11 por ciento, aunque también las tasas de resolución sufrieron un bajón del 42%. Lo que se disparó, y ya llevan años advirtiendo desde las plantillas de que era alto, es la tasa de congestión, hasta un 90 por ciento, según los datos que dio a conocer el TSXG.

Piden el refuerzo de la plantilla

Con estos datos sobre la mesa, la petición de Alternativas pola Xustiza es clara y acorde con lo que llevan años reclamando: la ampliación de los juzgados. “Unha cuarta praza para Vilagarcía é a única solución de futuro”, explica Pablo Valeiras, representante del sindicato, que en el último año y medio envió “un mínimo de tres ocasións” esta petición al director xeral, José Tronchoni. “A Xunta, coma sempre, tira balóns fora”, explica el delegado. También reclamaron medidas de refuerzo y hace escasos días estuvieron con el presidente del TSXG para abordar, precisamente, la carga de trabajo de la plantilla vilagarciano, que advierten desde el sindicato, es la mayor junto con la de Betanzos. Además, hace tres meses solicitaron el refuerzo de al menos tres trabajadores, pero siguen a la espera, apuntan, de la respuesta del responsable autonómico. “O número de traballadores non é suficiente para a carga que hai”, explica Valeiras.

Vilagarcía lleva más de una década reclamando la construcción de un cuarto juzgado y la dotación de más personal, incluso con varios acuerdos plenarios y otras acciones.