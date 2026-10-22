La concesión de la Escola Infantil de Vilagarcía saldrá a concurso por primera vez desde 1994

Fachada de la escuela infantil de A Lomba Gonzalo Salgado

El gobierno local ya tiene listo el pliego de bases para licitar la gestión de la Escola Infantil Municipal de A Lomba, que sale a concurso por primera vez desde 1994, por un total de 4.081.461,87 euros para los próximos cinco años. la primera anualidad, explican desde Ravella, será de 701.000 euros y la última de 819.710. El presupuesto global contempla, además, una partida de 285.044 euros para hacer frente a un hipotético cambio en los datos de matriculación que obligarían a revisar el contrato.

La concejala de Servizos Sociais, Tania García, se reunió con los portavoces de los grupos que forman parte de la Corporación para analizar los principales puntos del documento y les entregó una copia, con la intención de que puedan estudiarlo durante quince días.

En el pleno de noviembre

Después se celebrará un nuevo encuentro, ya que la intención del ejecutivo socialista es llevarlo al Pleno de noviembre. Una vez aprobados los pliegos, saldría a licitación la concesión. Las previsiones del Concello es que esto ocurra en las primeras semanas de 2027.

Para llegar a la valoración de 4,1 millones para el periodo 2027-2032, los expertos partieron de una media de 170 matriculados. la escuela está dimensionada para 188 plazas, en la actualidad solo están ocupadas alrededor de 150 y lleva años sin alcanzarse la totalidad.

Subrogación del personal

El contrato estipula como obligación subrogar al personal actual, introduciendo algunas cláusulas sociales como que antes de hacer una nueva contratación se amplíe la jornada al personal ya existente que la tenga reducida. En el caso de nuevas incorporaciones se dará prioridad a aquellas personas con especiales dificultades de inserción laboral.

Para la evaluación de las ofertas que se presenten al concurso, el pliego establece tres bloques: el primero, la propuesta técnica, que se valorará con 49 puntos sobre 100. El segundo, la económica, hasta 36 puntos; y el tercero, las mejoras al contrato en sí, como un servicio de atención temprana, garantizar las compras en el comercio de proximidad o un plan de salidas didácticas.

La Escola Infantil nace como guardería en 1994. El edificio dispone de cocina industrial y ofrece la posibilidad de un horario ampliado para favorecer la conciliación. Sus plazas se dividen en 16 para bebés, 52 para 1 a 2 años y 120 para los que están entre 2 y 3. Desde el principio, estuvo gestionada por una empresa privada en régimen de concesión. Desde Ravella, señalan que "o descenso da matrícula, como consecuencia da redución da natalidade xunto coa gratuidade da educación de 0-3 anos aprobada pola Xunta, levaron á empresa a unha difícil situación, que ata agora se vai resolvendo con constantes aportacións de diñeiro" por parte de la administración municipal, más allá del canon anual.

El ejecutivo confía en que estos problemas acaben con la licitación, que también prevé mejorar "un servizo que, de calquera das maneiras, está garantido", destacó García Sanmartín.