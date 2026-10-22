El gobierno local dice que el protocolo de Pablo Picasso está pactado con los técnicos "que saben máis que Fajardo"

Miembros del gobierno local durante un Pleno Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía sale al paso de la denuncia del grupo municipal de Esquerda Unida sobre las obras del paso elevado de Pablo Picasso y garantiza que el protocolo están consensuadas entre los técnicos municipales y los de la empresa. Acusan al portavoz de la formación, Juan Fajardo, de generar “alarmismo” entre la ciudadanía.

“Ademais de estar indicada a proximidade das obras, como é preceptivo, a circulación polas dúas beirarrúas mantense e segue podendo cruzarse dun lado a outro, pero de maneira máis restritiva e loxicamente menos comoda”, explican desde el Concello. Además, el paso intermitente de los vehículos se regula por el personal de la empresa. “Evidentemente, mentres se traballa sobre un tramo concreto da beirarrúa para buscar a nova cota, hai que desviarse e para garantir a seguridade úsanse valados e conos”, apuntan.

El gobierno socialista recuerda que el protocolo de señalización está pactado con los técnicos municipales, entre ellos la Policía Local, “que pode que saiban algo máis que o señor Fajardo sobre como actuar nestes casos”, por lo que desmienten la falta de seguridad en las obras