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Vilagarcía

Una mirada feminista también al cuerpo propio: O Soño de Lilith organiza un taller para analizar la presión de la imagen

Paula Frieiro y María Calado serán las ponentes de esta actividad, que se llevará a cabo el sábado, a partir de las 11 horas, en el Auditorio

Olalla Bouza
21/10/2026 21:07
Miembros de O Soño de Lilith
Miembros de O Soño de Lilith
Mónica Ferreirós
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La asociación feminista O Soño de Lilih organiza este sábado la actividad ‘O corpo baixo presión: imaxe corporal e falsas eleccións dende unha perspectiva feminista’. Estará dividida en dos partes, con teórica y práctica y propone una reflexión colectiva “sobre a maneira na que miramos o noso corpo” y como dicha visión está “atravesada por cuestións sociais e culturais que alimentan malestares moi habituais”, explican desde la asociación vilagarciana.

La primera parte consiste en una conferencia impartida por María Calado, doctora en Psicopedagoxía y psicóloga por la Universidad Internacional de la Rioja y lleva por título ‘Do Susurro ao algoritmo. As Raíces que moldean como nos miramos’. Durante la charla se recorrerán las causas detrás de la insatisfacción corporal y el papel que juegan en la actualidad las redes sociales y los algoritmos. La segunda parte será un taller, que impartirá Paula Frieiro, doctora en Traballo Social por la Universidade de Vigo y titulado ‘A beleza como mandato. Unha mirada crítica á presión estética e corporal’, durante el cual se facilitará la participación de las asistentes sobre su experiencia personal, desmontando lo aprendido y fomentando “unha ollada feminista e emancipadora”. La actividad es gratuita y será a las 11 horas en la sala de conferencias del Auditorio.

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