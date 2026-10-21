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Vilagarcía

Fajardo exige al gobierno local de Vilagarcía que garantice la seguridad en Pablo Picasso

Asegura que las obras carecen de un paso señalizado para los peatones y que hay ausencia de elementos reflectantes

Olalla Bouza
21/10/2026 19:31
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
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Esquerda Unida denuncia las condiciones en las que se están llevando a cabo las obras de elevación del paso de peatones en la Rúa Pablo Picasso donde “claramente non se están a garantir as mínimas condicións de seguridade, nin para os operarios nin para os peóns”. 

En este sentido, muestran por su preocupación por el hecho de que no se habilitara “unha alternativa peonil segura”, lo que supone “riscos innecesarios”, sobre todo para las personas mayores y con problemas de movilidad. Denuncia la inexistencia de señales de aviso de obra y de elementos reflectantes.

Pero lo más grave, para la formación, es la "inexistencia dun itinerario provisional visible e convenientemente sinalizado para os peóns", por lo que exige al gobierno local que se dirija de inmediato a la empresa responsable para demandar que corrija las deficiencias. "Unha vez máis esta situación é un exemplo da deixadez de funcións do goberno local", dice el portavoz, Juan Fajardo, que acusa a los socialistas de demostrar que el ejecutivo "cobra a tempo completo pero traballa a tempo parcial".

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