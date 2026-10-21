El PP de Vilagarcía considera a Varela “el menos indicado para dar lecciones” sobre las inversiones

El diputado del PP, Raúl Santamaría Gonzalo Salgado

El PP sale al paso de las críticas del alcalde, Alberto Varela, sobre los Orzamentos de la Xunta para 2027, que califican de “pataleta absurda” ya que es el “menos indicado para dar lecciones sobre presupuestos e inversiones”, al ejecutar “solo el 16% de las anunciadas”.

El diputado Raúl Santamaría defiende las cuentas del gobierno gallego y asegura que se destinan “más de 20 millones de euros de inversión directa” ala localidad. Lamenta, asimismo, que el ejecutivo socialista “vuelva a ser incapaz de reconocer” que son unos “buenos” presupuestos, ya que “priorizan la atención a los problemas reales de las familias” y acusa al gobierno local de optar por “la queja permanente y la confrontación”.

Así, destaca partidas como la destinada a la finalización de las obras del nuevo centro de salud, las 300 viviendas de As Carolinas, la ampliación de la EDAR o la mejora del saneamiento y depuración de la Ría. Santamaría incide en los fondos para continuar con la tramitación de la “estratégica” ampliación de O Pousadoiro. El diputado aconseja a Varela demostrar su ambición “desde la gestión y colaboración”.

"Lo que de verdad desgasta a nuestra ciudad es tener un gobierno local paralizado, sin hoja de ruta y que se instala en la excusa continua", asegura el diputado popular, que replica a Varela que "antes de dar lecciones sobre presupuestos, lo primero que tiene que hacer es ponerse a elaborar las cuentas municipales para el ejercicio 2027, porque lo que determina la ley es que deberían entrar en vigor el próximo 1 de enero y no a mediados de año, como acostumbra a ser".