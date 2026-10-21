El interés de Ravella por el parking Plaza España lo excluye de la subasta de bienes de Dorado

Entrada al aparcamiento Mónica Ferreirós

La búsqueda de un acuerdo para la venta directa del aparcamiento de Praza de España al Concello de Vilagarcía hace que este inmueble sea excluido de la subasta de bienes incautados por el Plan Nacional sobre Drogas. Ambas administraciones buscan un acuerdo desde hace dos años, pero no está exento de cierta complejidad.

El hecho de que no aparezca entre los bienes incautados a Marcial Dorado que salen a subasta en noviembre ejemplifica que, para el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, la administración municipal es preferente. En 2024, el gobierno local mostró su interés en hacerse con el céntrico parking, siguiendo el mismo procedimiento que ya llevara a cabo con la Casa Jaureguizar.

El acuerdo, por el momento no fue posible ya que el asunto, explican desde Ravella, es “más complejo” que con otras propiedades dependientes del PNSD.

En todo caso, desde el Concello señalan que el hecho de que el aparcamiento no se incluya en el pliego de la próxima subasta es un “síntoma claro” de que la oferta sigue en pie y que también es prioritario para el Plan Nacional sobre Drogas llegar a un acuerdo.

La venta directa a una administración pública es siempre preferente sobre la subasta, sobre todo por el fin de resarcimiento que buscan, precisamente, las incautaciones a narcotraficantes.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acogerá el próximo 19 de noviembre la subasta de 26 lotes de propiedades incautadas por el Plan Nacional sobre Drogas, entre los que figuran pisos, viviendas, bajos y fincas de tres históricos narcos gallegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’.

Así, el estado subastará el piso de Miñanco en la calle Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial de Pontevedra, un inmueble de más de 90 metros cuadrados con trastero y aparcamiento que sale inicialmente en 256.907 euros. También figura en uno de los lotes el piso que Prado Bugallo tenía en el número 26 de la calle Benito Corbal, de 72 metros cuadrados, con trastero, que sale en 224.872 euros.

En la subasta del día 19 de noviembre saldrán, asimismo, otras dos propiedades vinculadas a Sito Miñanco: una vivienda unifamiliar en la urbanización o Rial, de Vilagarcía de Arousa; y otra casa ubicada en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo. En el primer caso, la subasta arranca en 213.058 euros, y en el segundo, en 437.449 euros

Lo que ya no está incluido tampoco en la subasta es el edificio construido por Dorado en A Illa, al mostrar el Concello interés por su compra y apalabrarlo con el PSND