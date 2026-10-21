El gobierno de Vilagarcía propone congelar tasas e impuestos salvo el agua, que sube por contrato

Pleno Vilagarcía Mónica Ferreirós

El alcalde Vilagarcía, Alberto Varela, propondrá al Pleno de la Corporación la congelación de tasas e impuestos para 2027, con la única excepción de la de agua potable y de depuración, que subirá al IPC, según recoge el contrato con la concesionaria. Los recibos del servicio que presta Espina & Delfín, por tanto, serán un 3,6 por ciento más caros el próximo año.

En la revisión de la ordenanza fiscal, explican desde el Concello, además de la subida del 3,6 por ciento (IPC interanual) se introduce una novedad: distinguir entre las personas usuarias que tienen contador y las que todavía carecen de él.

En el primero de los casos, se les facturará un mínimo de 12,86 euros por mes, en el caso de viviendas; y de 26,44 para locales comerciales o industriales. En todo caso, tendrán la oportunidad de instalarlo en un plazo de seis meses para disfrutar de una tarifa ordinaria. De esta manera, las viviendas pagarán 0,39733 euros por metro cúbico si no pasa de los diez (hasta veinte serían 0,5). A todos los casos se le suma una cota mensual de servicio, de 2,037 euros al mes.

En la liquidación por la depuración de aguas similares pasará algo similar, con una cota mínima para viviendas con contadores que pagarán 3,087 si el uso es doméstico; 4,2 si es comercial y 7,7 cuando ya es industrial. Si no hay medidor, los precios varían de la siguiente forma: 4,3 para uso doméstico; 5,4 para el comercial y 12,4 el industrial.

En todo caso, será la única tasa que subirá, ya que así lo establece el contrato. El gobierno local incide en que Vilagarcía cuenta con una presión fiscal por debajo de la media.