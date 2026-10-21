El Ejército del Aire rinde homenaje a los aviadores fallecidos durante la extinción de un incendio en Xiabre

Un homenaje anterior en el monolito Gonzalo Salgado

El Ejército del Aire rendirá homenaje en Xiabre a los tres aviadores que fallecieron durante las tareas de extinción de un incendio. Su avioneta sufrió un accidente en el que perdieron la vida los tres tripulantes, José Luis Herráiz Soria (alférez), José Cachofeiro (brigada) y José Pérez Belmonte (sargento).

El acto será el próximo miércoles, 28 de octubre, a las 11 horas, en el lugar donde desde hace años hay un monolito que recuerda la tragedia, que dejó una honda huella en Vilagarcía y, en concreto, en Guillán.

En unas fiestas

La zona se encontraba celebrando sus fiestas cuando tuvo lugar el incendio y el trágico accidente, en septiembre de 1976. La tripulación estaba participando en las tareas de extinción y la tragedia causó una profunda conmoción entre los vecinos, permaneciendo desde entonces la memoria de los aviadores vinculada a Vilagarcía.

En el acto participará personal del Aeródromo Militar de Santiago, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, el Vicariato Castrense de A Coruña, la Banda de Guerra de la Brigada Galicia VII, así como representantes del Concello y familiares y compañeros de los fallecidos.

Simbólicamente, también habrá un vuelo aéreo de un avión del 43 grupo. El monolito donde se llevará a cabo el homenaje fue construido durante el primer aniversario del trágico accidente, por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona). Desde entonces, ya ha acogido algunos otros actos de recuerdo, el último promovido por la Corporación.