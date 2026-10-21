Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía pide el apoyo del Pleno a la huelga general  

Los nacionalistas instan al Concello a reclamar a Xunta y Estado soluciones a la crisis de la vivienda

Olalla Bouza
21/10/2026 18:54
Pleno Vilagarcía
Ediles del BNG en el Pleno
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego lleva al Pleno una moción en apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. Defienden los nacionalistas que la vida en Galicia “cada vez é máis caros e os salarios e os ingresos das familias non medran ao mesmo ritmo que os prezos”. Además, inciden en que los concellos “como administración máis próxima á cidadanía”, no pueden “permanecer alleos ante o empobrecemento do noso tecido social e productivo local”.

Bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna e polo dereito á vivenda', los nacionalistas llaman a la ciudadanía a respaldar la movilización, recordando motivos como "a escalada dos alugueiros, a proliferación das vivendas de uso turístico" o la "ausencia de políticas públicas eficaces", factores que, señalan, "están expulsando á veciñanza dos seus barrios".

Por ello, piden que el Concello exprese oficialmente su apoyo y solidaridad con la huelga y garantice "o pleno exercicio do dereito fundamental" de la plantilla municipal, reclamando además a Xunta y Estado "medidas urxentes para facer fronte á crise da vivenda"

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620