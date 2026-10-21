El BNG de Vilagarcía pide el apoyo del Pleno a la huelga general  

Ediles del BNG en el Pleno Mónica Ferreirós

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego lleva al Pleno una moción en apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. Defienden los nacionalistas que la vida en Galicia “cada vez é máis caros e os salarios e os ingresos das familias non medran ao mesmo ritmo que os prezos”. Además, inciden en que los concellos “como administración máis próxima á cidadanía”, no pueden “permanecer alleos ante o empobrecemento do noso tecido social e productivo local”.

Bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna e polo dereito á vivenda', los nacionalistas llaman a la ciudadanía a respaldar la movilización, recordando motivos como "a escalada dos alugueiros, a proliferación das vivendas de uso turístico" o la "ausencia de políticas públicas eficaces", factores que, señalan, "están expulsando á veciñanza dos seus barrios".

Por ello, piden que el Concello exprese oficialmente su apoyo y solidaridad con la huelga y garantice "o pleno exercicio do dereito fundamental" de la plantilla municipal, reclamando además a Xunta y Estado "medidas urxentes para facer fronte á crise da vivenda"