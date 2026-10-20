Luis Bermo calienta su voz para homenajear a Manolito ‘El Pescador’
El cantante vilagarciano regresa a los escenarios en el programa ‘Luar’, de la TVG, que no pisa desde hace años
A Luis Bermo no le importa en absoluto decir su edad. Se muestra orgulloso de recordar que tiene “80 anos”, aunque su voz suena como la de un jovenzuelo. El cantante – nacido en Vilaxoán, pero residente en Bamio desde hace ya unos años– regresará a los escenarios televisivos décadas después y lo hará para homenajear a uno de los suyos, al emblemático Manolito ‘El pescador’, nacido al otro lado de la Ría – en Ribeira– pero con una pasión inmensa por tierras y aguas arousanas.
Bermo se muestra satisfecho de, tantos años después, haber recibido la llamada de la TVG para actuar en el programa ‘Luar’. Dice que “eu na actualidade, por motivos obvios, xa estou xubilado, pero faime moita ilusión que me chamasen para volver cantar”.
Desde luego –y así lo recuerda este vilagarciano–lo suyo han sido los escenarios. “Eu actuei por moitos sitios e estiven con moitas orquestras, pero sempre co nome de ‘Luis Bermo e a súa orquestra”, señala.
El artista pisó escenarios de todo Galicia y destaca la interpretación de temas de Tom Jomes o del mítico Los Tamara
Recuerda sus actuaciones con Prudencio Gómez González, “que foi un dos fundadores de Los Tamara” y también con formaciones como Odisea, Copacabana o Europa.
En su repertorio había de todo. “Si, interpreto cancións de Jorge Sepúlveda, de Tom Jones en español e tamén temas como ‘Son de Coímbra’, entre outros”, declara.
Bermo presume de sus raíces vilaxoanesas e indica que ya desde los 11 años cantaba. “Xa dende rapaciño. Coñecíanme como ‘Molina’. Actuaba en moitos sitios, como por exemplo o que era o Cine Cervantes”, manifiesta. Después la vida lo llevó también a trabajos de comercial, publicista e incluso humorista. “A verdade é que fixen de todo”, indica. Su voz volverá a sonar para cantarle a uno de los artistas que más admira.