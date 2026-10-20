Entre la "decepción" y la "satisfacción". Así reaccionan los alcaldes de Arousa a las cuentas de la Xunta para 2027

Un tramo de la autovía do Salnés a su paso por Sanxenxo Gonzalo Salgado

Alcaldes de las tres comarcas arousanas no han tardado en reaccionar a las inversiones que la Xunta de Galicia tiene previstas para la zona para el año 2027. Las opiniones de los regidores es variable, en función de los proyectos que tienen en marcha y crítica en aquellos municipios para los que no figura ni un solo euro para cuestiones muy demandadas.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, cree que “son uns orzamentos sen ambición” y destaca que los proyectos que figuran para la capital arousana son “aqueles nos que colabora o Concello ou teñen financiación europea. Ou as dúas cousas”. Es el caso, por ejemplo, del centro de salud, la ampliación de la EDAR o las viviendas públicas previstas para Marxión. “Os demais proxectos seguen no papel, como ocorre coa reforma dos xulgados, na que volven a insistir cunha partida de 240.000 euros que xa estaban nos orzamentos do 2025 sen que ata agora se fixera nada”, declara el socialista.

Varela critica que la ampliación de O Pousadoiro siga sin financiación, así como la estación intermodal, la desembocadura de O Con o la reforma de viales autonómicos.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se muestra más satisfecha en lo referente a las cuentas autonómicas. Indica que la cantidad que la Xunta prevé invertir en el municipio permitirá “avanzar en proxectos estratéxicos”. Cita el polígono industrial, la rehabilitación integral del colegio O Grupo, el hospital de día oncológico o la ansiada Variante. Sampedro incide en que tienen compromisos adquiridos para que, en las partidas genéricas, se tengan en cuenta. Hace especial mención a la futura residencia de mayores, un “compromiso incontestable da Xunta. Habilitarase unha partida para a redacción do proxecto unha vez concretado o importe económico a consignar para tal fin”.

Vivienda, sanidad e infraestructuras. Estas son las inversiones de la Xunta para Arousa en 2027 Más información

La regidora de la capital de O Barbanza subraya que “o traballo dá os seus froitos” y que “a escoita activa ten os seus resultados. Proximamente non estaremos falando de cifras, senón que estaremos falando de feitos”.

Pendientes de más inversión

De las partidas genéricas también está pendiente el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. El conservador destaca el 1,5 millones ya consignado para el colector general con Cambados y asegura que hay inversiones en sendas y aceras que están comprometidas con la Xunta.

Por su parte el primer edil de Sanxenxo, Telmo Martín, declara que las inversiones de la Xunta en la localidad demuestran “o éxito da colaboración institucional”. Gracias a ello, indica, avanzan “proxectos estratéxicos”, como son la ampliación del centro de salud, el nuevo mercado de abastos o vivienda pública. Él hace también referencia al ansiado proyecto de desdoblamiento de la Autovía hasta O Grove. Una actuación que también aplaude el regidor meco, José Antonio Cacabelos, que entiende que los 450.000 que se han reservado para el año 2027 corresponden “a unha redacción de proxecto, dado que cando se anunciou a obra se falou dun investimento de 40 millóns de euros”. Él aplaude que se avance en esa infraestructura, aunque sigue defendiendo que el desdoblamiento debería ser “ao 100% e non ao 85, como nós defendemos sempre”. Pese a este anuncio positivo, al alcalde meco le faltan proyectos que llevan años demandándose desde la localidad como la reforma de Porto Meloxo – “que piden os bateeiros”– o la reestructuración del de O Corgo para dar cabida a la pesca y a las embarcaciones turísticas o de recreo.

En A Illa su alcalde, Luis Arosa, también echa de menos partidas para el colegio, para las carreteras o para el paseo de O Cantiño. “Nin estamos nin aparecemos para nada, coma sempre”, recalca. Lamenta que “nos teñan marxinados e apartados da man de dios”. Una decepción compartida con Cambados, en donde Samuel Lago habla de “contas decepcionantes”.