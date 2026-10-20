El gobierno local presume de buena salud económica con la amortización de otros 900.000 euros de deuda

Alberto Varela durante una sesión plenaria Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía sigue presumiendo de la buena salud económica de las arcas municipales. Así pues, el ejecutivo que preside Alberto Varela llevará al próximo pleno la propuesta de destinar 872.193 euros de remanentes de Tesourería a la amortización de deuda. Explican desde Ravella que, con esta operación, los préstamos suscritos en 2020 y 2021 con Unicaja quedarán liquidados y otro –de 2024 y con el Banco Sabadell– se reducirá en 163.000 euros.

Con estos pasos económicos, el ejecutivo municipal señala que – aún contando con la nueva operación de crédito ligada al Presupuesto de 2026 por valor de 4,1 millones de euros– el cómputo global de la deuda “seguirá sendo inferior á que o actual goberno recibiu do anterior en 2015 e que entón era de 12.580.818 euros”.

Desde el Concello subrayan que se “confirma o anunciado en distintas ocasións polo alcalde, Alberto Varela, cunha diferenza fundamental: aínda cun pasivo inferior, os investimentos feitos en obras, infraestruturas e servizos non soportan comparación algunha”.

Seguir en la misma senda

El ejecutivo socialista destaca que la “boa saúde económica e financeira do Concello” permite seguir en la senda de invertir. Es decir, ampliando servicios y “mellorando a calidade de vida dos cidadáns sen que a estes se lles aumente a presión fiscal”. Resalta el gobierno municipal que la deuda actual es de un 37% y “moi por debaixo” de la legalmente permitida, que está fijada en un 110%.

El equipo de Varela insiste en que fueron capaces de gestionar correctamente los ingresos y los gastos municipales y también de lograr financiación externa – especialmente de fondos europeos– que explican “como é posible compaxinar o esforzo inversos cunha baixa presión fiscal”.

Recuerda Ravella que el resultado positivo de la liquidación del Presupuesto de 2025 permitió reducir lo que se le debe a terceros en 2,2 millones. De ellos uno fue el mayo pasado como anticipado, más 344.000 de la liquidación de la Edusi y ahora los 900.000 euros que se llevarán a la sesión plenaria del jueves 29. Esgrimen desde Ravella que “pese a que o Concello dispón dun amplo capital nos bancos, a utilización dos remanentes está delimitado por lei, por iso non se poden utilizar na súa totalidade á redución ou liquidación de préstamos”.