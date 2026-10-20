Arrancan las obras de pavimentado de la Rúa Faxilde

La calle será pavimentada Mónica Ferreirós

Operarios de la empresa Marconsa iniciarán este miércoles a primera hora el anunciado asfaltado de la Rúa Faxilde. Desde el Concello advierten que, por lo tanto, durante estos días la circulación se restringirá en esta zona para facilitar los trabajos. La administración local pide precaución y colaboración tanto a los conductores como a los viandantes, así como a los vecinos del entorno.

Ravella expone que hay previsión de lluvias para los próximos días, de ahí que el concejal de Obras, José María González, se pusiese en contacto con la firma para que adelantara los trabajos, evitando escorrentías y acumulación de agua u otros problemas derivados de la lluvia sobre las tierras removidas durante las obras de saneamiento.

El coste será de 48.280 euros que, unidos a los 59.000 ya ejecutados en la renovación de las canalizaciones de aguas residuales y pluviales, elevarán a 107.000 la inversión realizada en la renovación integral de este vial. La reforma empezó tras la rotura de las viejas canalizaciones, que provocaron tener que intervenir de urgencia ante el deterioro del firme y el riesgo de que pudiese haber afectación en viviendas próximas.

El asfaltado arrancará en la Rúa Sobrán y terminará en su entronque con el camino que va a Renza.