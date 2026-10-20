Abel Losada dice adiós a la Subdelegación y destaca el trabajo contra la violencia machista

El socialista entra a formar parte de la candidatura de cara a las Generales CEDIDA

Abel Losada se despidió este martes de su cargo como subdelegado del Gobierno en Pontevedra. Lo hace en cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y después de anunciarse su incorporación a una candidatura como cabeza de lista para los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

En su despedida ante los medios de comunicación, Losada reivindicó el trabajo diario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, del ejército y de la Armada, así como del centro penitenciario de A Lama. Aquí trasladó un mensaje de confianza a la ciudadanía. “Vivimos nunha das provincias máis seguras de España e estamos moi ben protexidos; hoxe sei directamente que estamos en boas mans”, declaró.

Losada quiso hacer balance de sus tres años al frente de la Subdelegación y destacó especialmente el trabajo desarrollado “na protección das vítimas da violencia machista”. Él defendió la importancia del sistema Viogén, que calificó como “imprescindible”. Recordó a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres que hubo en este tiempo. “Celebramos máis de 120 minutos de silencio; hai xente que di que estes minutos non valen para nada, pero a min parecéronme dúas horas de vida moi ben empregadas”.