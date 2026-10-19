Vivienda, sanidad e infraestructuras. Estas son las inversiones de la Xunta para Arousa en 2027

La ampliación de la EDAR será con una cofinanciación entre Xunta y Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Saneamiento, infraestructuras y vivienda se llevan el grueso de los presupuestos de la Xunta de Galicia para el área de influencia de la Ría de Arousa para el año 2027. El departamento autonómico acaba de publicar las cuentas que dibujan su estrategia de inversiones de cara al que será año electoral (con las municipales en el mes de mayo) y con proyectos muy potentes activos y otros en la carpeta de pendientes.

Así pues – y al margen de las partidas genéricas que siempre aumentan un poco más las cifras finales– la comarca de O Salnés se lleva más de 34 millones de euros en inversiones, mientras que en Ulla-Umia son 3,5 para proyectos consignados con nombres y apellidos. En la comarca de O Barbanza el grueso de las partidas autonómicas van para Ribeira, con 3,3 millones.

Vilagarcía, a la cabeza

En la comarca saliniense, Vilagarcía es la que suma las inversiones más elevadas. Eso sí, en proyectos ya anunciados y que llevaban tiempo a la espera de financiación directa. La ampliación de la EDAR de Ferrazo – que también contará con fondos del Concello– recibirá 4,92 millones de euros el próximo año de los 31,41 totales que costará la actuación. La mejora del saneamiento y depuración en la Ría suman otros 900.000 euros más. Ambos son proyectos de la Consellería de Medio Ambiente.

En las cuentas de la Xunta también se reservan 68.565 euros para la ampliación del parque empresarial de O Pousadoiro y otros 240.000 para la remodelación de los Juzgados. La obra más importante que se está ejecutando en la ciudad –la del centro de salud en la Avenida da Mariña– tiene consignados 13,1 millones de euros para 2027. A mayores se contemplan dos partidas diferenciadas para vivienda pública, una de 1.322.253 euros y otra de 149.298. Cabe recordar que proyectos de esta índole están previstos para Marxión y también para la zona de As Carolinas. En las cuentas aparecen además 701.598 euros para actuaciones en el área de inundaciones. En total, la ciudad suma en inversiones autonómicas 21.401.714 euros.

Sanxenxo es la segunda localidad de O Salnés que recibirá una cuantía mayor en 2027. En concreto se prevén inversiones por un importe de 9.560.253 euros. La cifra más elevada son los 5.150.000 euros para la construcción del edificio multifuncional que albergará el mercado de abastos. Después se consignan 450.000 euros para el proyecto constructivo de la primera fase de desdoblamiento de la autovía Sanxenxo-O Grove, que responderá a una demanda histórica no solo de estos dos municipios, sino de toda la comarca. Para avanzar en la obra del nuevo centro de salud se reservan 2,4 millones. En vivienda pública también hay partidas para Sanxenxo. Son dos, una de 3.827.503 euros y otra de 382.750. Para actuaciones en el puerto hay 200.000 euros.

En Vilanova contarán con 1.408.409 euros en 2027. De ellos 1,15 millones serán para la mejora del sistema de saneamiento; otros 131.800 euros para la reforma del centro de salud por convenio y 108.000 para el polo de emprendimiento. Además se reservan 18.609 euros para la remodelación del contradique.

En Meis tendrán 800.000 euros para el nuevo centro de salud, mientras que A Illa tiene una partida de 1,1 millones para mejoras en el sistema de saneamiento y depuración. En el caso de O Grove el presupuesto autonómico para 2027 reserva 130.000 euros para la ampliación del colegio Rosalía de Castro, además de 100.000 euros para Meloxo y otros 25.000 para tareas portuarias. Localidades como Cambados, Ribadumia, Meis y Meaño no tienen partidas consignadas específicas.

En O Barbanza

En el margen norte de la Ría de Arousa el grueso de las inversiones –prácticamente todas–se las lleva Ribeira. La capital barbanzana tiene reservado un millón de euros para 2027 para ejecutar la ansiada Variante. De hecho los empresarios de la localidad instaron en más de una ocasión al gobierno autonómico a desbloquear el proyecto. Además se prevén más partidas para anualidades venideras. En materia de la Consellería de Educación la rehabilitación del colegio O Grupo tiene una partida de 1,2 millones de euros, mientras que también hay reservados 10.000 para la urbanización del puerto y la misma cantidad para mejoras en la rada de Aguiño.

En las cuentas autonómicas figura una importante cantidad para el Hospital Comarcal do Barbanza, en concreto una partida de 1,1 millones de euros. Cantidades que – al margen de los gastos normales de personal y mantenimiento– no aparecen para su homólogo en O Salnés.

En Ulla-Umia

Los únicos concellos de la comarca de Ulla-Umia que tienen partidas con nombres y apellidos en el presupuesto de 2026 son Valga y Catoira. El primero de ellos tendrá inversiones que suman un total de 3.562.000 euros. Desglosados por actuaciones, se prevé que 1,25 millones sean para reducir los riesgos de inundaciones y 62.000 euros para la ampliación del parque empresarial. La mayor cuantía son los dos millones de euros para la construcción de la nueva base aérea en Setecoros, clave para la lucha contra los incendios forestales. También hay 250.000 euros – al igual que Catoira– para la construcción de una pista.

Aparte de los proyectos que aparecen en el documento económico de la Xunta de forma detallada, existen otras partidas genéricas que repercuten también en los territorios arousanos. Son, por ejemplo, los fondos que van para el personal o acciones de lugares como el Intecmar o el Igafa – en materia de Mar– y también los que afectan a cuestiones como la prevención de consumo de drogas (los SPAD) o los propios centros sanitarios.

En las cuentas no aparecen partidas específicas para las ansiadas residencias para personas mayores, que se anunciaron para diferentes localidades como Moraña, Valga, Ribeira, Sanxenxo y Cambados. Tampoco aparece especificado con una cuantía concreta el centro de salud de Caldas, ni la demandada estación intermodal de Vilagarcía, ni mejoras en el asfaltado de carreteras autonómicas como se ha exigido varias veces en el caso de Rosalía de Castro, Agustín Romero y Avenida de Cambados. Las cuentas no lo contemplan.