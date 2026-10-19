Trasladan a un peatón herido tras ser atropellado en un paso de cebra en As Carolinas

Un momento de la intervención

Un peatón resultó herido leve tras ser atropellado en un paso de cebra en As Carolinas, al no percatarse el conductor de su presencia. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía. La víctima no presentaba lesiones de gravedad y estuvo consciente en todo momento, pero fue trasladada al Hospital do Salnés para su revisión médica.