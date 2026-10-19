Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Trasladan a un peatón herido tras ser atropellado en un paso de cebra en As Carolinas

No presentaba lesiones de gravedad y estuvo consciente en todo momento

Olalla Bouza
19/10/2026 15:42
Un momento de la intervención
Un momento de la intervención
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un peatón resultó herido leve tras ser atropellado en un paso de cebra en As Carolinas, al no percatarse el conductor de su presencia. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía. La víctima no presentaba lesiones de gravedad y estuvo consciente en todo momento, pero fue trasladada al Hospital do Salnés para su revisión médica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620