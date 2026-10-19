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Vilagarcía

Se acabó la tregua a los patinetes: La Policía Local de Vilagarcía inicia una campaña de control sobre los VMP

La circulación de estos vehículos por las zonas peatonales provoca muchas quejas entre los peatones

Olalla Bouza
19/10/2026 22:36
Imagen de archivo de un hombre circulando en patinete
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El paso, a gran velocidad, de patinetes eléctricos y otros VMP por las zonas peatonales es una de las grandes quejas en Vilagarcía. La Policía Local informe de que hoy mismo finaliza la "tregua" que se había dado a estos usuarios para adaptarse a la normativa de la Dirección General de Tráfico, que obliga a estar inscritos en el registro.

El cuerpo municipal inicia hoy mismo, y hasta el 26. una campaña especial de control y vigilancia de VMP, con el objetivo de comprobar que cumple con los requisitos de documentación, registro y etiquetado.

La normativa que exige su inscripción e identificación entró en vigor el mes de enero, pero debido a la elevada demanda y sobrecarga de accesos que se registró en la web de la DGT durante los primeros meses para tramitar las altas, la administración decidió conceder un periodo de tolerancia.

Duró algo más de diez meses y ya se acabó, por lo que la Policía Local de Vilagarcía inicia una campaña que tiene también un carácter pedagógico: informar sobre las nuevas normas que acaban de entrar en vigor sobre la obligatoriedad del uso del casco.

Las sanciones

Durante la campaña, los agentes de la Policía Local comprobarán dos aspectos clave, cuyo incumplimiento conllevará denuncia:

  1. Inscripción en el Registro de la DGT: que de no cumplirse llevará aparejada multa de 100 euros
  2. Etiqueta identificativa: colocada de manera reglamentaria. En caso contrario, se sancionará con 80 euros.

Además, aprovecharán para recordar los cambios normativos para mejorar la seguridad vial, como la obligatoriedad de llevar un casco homologada, cuya ausencia se tipifica como falta grave sancionada con 200 euros; así como el uso de alumbrado, elementos reflectores en horario nocturno o la prohibición total de circular por aceras.

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