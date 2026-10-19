Los divorcios crecieron en un 18 por ciento entre abril y junio con respecto al año pasado en Arousa

Una pareja por Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los divorcios crecieron en un 18 por ciento entre abril y junio en los partidos judiciales de Arousa con respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo muestran las estadísticas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con un total de 98 rupturas matrimoniales registradas en los juzgados de Vilagarcía, Cambados, Caldas y Ribeira por esta vía, que es la mayoritaria de las escogidas por las parejas que deciden poner fin a su historia de amor.

En cuanto a las comparaciones con el trimestre inmediatamente anterior, no se registran grandes cambios. La zona norte fue la que registró un mayor número de divorcios, 27, frente a los 33 del primer trimestre y los 20 del mismo periodo de 2025. En cuanto a Vilagarcía, las parejas que se divorciaron durante el segundo trimestre de 2026 fueron 35, frente a las 32 del mismo periodo del año anterior y a las 24 que lo hicieron entre enero y marzo del presente ejercicio.

En el partido judicial de Cambados, los números son muy parecidos, con 18 parejas divorciándose en el segundo trimestre de 2026, frente a las 21 del primero y a las 21 del mismo periodo de 2025.

En la comarca de Ulla-Umia es donde se registran un menor número de rupturas matrimoniales, con 16 en el segundo trimestre de 2016 y 15 en el primero. Entre los meses de abril y junio del año pasado, los números fueron similares, con 15 divorcios.

La fórmula de la separación, tanto consensuada como no, es muy poco usada y la de la nulidad inexistente en Arousa.