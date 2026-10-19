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Vilagarcía

Las obras en Esperanza serán por tramos desde O Carme y hasta Rosalía de Castro

La actuación se iniciará de inmediato y Ravella pide la colaboración de peatones y de conductores

Olalla Bouza
19/10/2026 17:10
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Las obras de humanización y mejora de los servicios y de las Rúas Esperanza y la travesía Lucena, en O Carril, comenzarán en los próximos días, una vez satisfechos los últimos trámites, como la dirección, el plan de seguridad y el acta de replanteo. Los técnicos, de acuerdo con la empresa adjudicataria, Servicios Medioambientales del Miño, acordaron que la intervención se inicie en la Rúa do Carme, para seguir avanzando hasta la llegada a la Avenida Rosalía de Castro, donde concluye.

La actuación se hará por tramos, como ya pasó recientemente en Bouza de Abaixo, de tal forma que se causen las menores molestias posibles a la ciudadanía. Cada vez que se avance hacia otra fase, especialmente cuando implique cambios de circulación, se informará a las personas afectadas.

Pasarelas para el tránsito

Para facilitar el paso allí donde sea necesario por las excavaciones, la empresa pondrá pasarelas y lo mismo se hará con el tránsito de los vehículos o la entrada a algún garaje. Con todo, llegará un momento en el esos accesos quedarán cerrados mientras se renuevan las instalaciones o se realiza l enlosado de la calle y su travesía en un punto concreto. Por ello, desde Ravella pide primero precaución a la hora de circular, tanto andando como en coche; además, reclaman comprensión por las posibles molestias, ya que apuntan que se verán compensadas con la mejora de la zona. Para la próxima semana, ambos viales mostrarán un aspecto muy similar al de la Rúa do Carme, con el objetivo de homogeneizar el casco antiguo de O Carril, que es ARI.

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