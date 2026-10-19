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Vilagarcía

Conduce ebrio por Valle Inclán e invade el carril contrario

Otros conductores dieron aviso a la Policía Local de Vilagarcía, que lo denunció por superar la tasa penal

Olalla Bouza
19/10/2026 12:58
Vistas de la Avenida Valle Inclán en obras
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La Policía Local de Vilagarcía denunció en la noche del domingo a un conductor que circulaba dando bandazos por la Avenida Valle Inclán. Fueron otros usuarios de la vía los que dieron aviso al cuerpo municipal, al ver un vehículo que iba haciendo eses y que incluso llegaba a invadir el carril contrario.

Además, también realizaba cambios de velocidad de manera injustificada. Una patrulla se desplazó a la zona, localizando al conductor con signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

Así lo comprobaron con la preceptiva prueba, que arrojó un resultado de 1,09 miligramos de alcohol por aire espirado, una tasa muy superior al 0,60, que traspasa ya los límites de la infracción administrativa, por lo que el conductor fue citado a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial. El vehículo fue inmovilizado.

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