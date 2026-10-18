Un detenido por una agresión machista a su pareja en una terraza de Vilagarcía
Los hechos ocurrieron en un local de Manuel Antonio, cuya terraza quedó dañada
Un hombre fue detenido en la noche del viernes por violencia machista tras, presuntamente, golpear a su pareja en una terraza de un local hostelero de Manuel Antonio, donde también causaron daños.
La Policía Local se desplazó a la zona alertada por los dueños del local, pero a su llegada ya se habían marchado, destrozando parte de la mampara. Testigos de los hechos explicaron a la patrulla que el hombre había agredido a la mujer, incluso levantándola del suelo por los pelos.
Los agentes localizaron a la pareja poco después en Doutor Tourón y aunque la mujer no quiso denunciar, actuaron de oficio, por lo que el hombre fue detenido por violencia machista.
En el caso de estar sufriendo violencia de género, además de denunciar ante las autoridades competentes, existe la posibilidad de ponerse en contacto con el teléfono 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo manualmente del listado de llamadas.