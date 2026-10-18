Pillada al volante sin carnet una mujer pendiente de ingresar en prisión por un delito contra la seguridad vial en Vilagarcía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Una mujer fue interceptada al volante del coche sin carnet por la Policía Local de Vilagarcía. Se da la circunstancia de que, según ella misma explicó, había sido condenada por un delito contra la seguridad vial y que la prisión había sido conmutada por su ingreso en un Centro de Inserción Social. Este beneficio podría ser ahora revertido, al reincidir, tal y como contempla el Código Penal.

Entre la noche del sábado y esta mañana del domingo, la Policía Local de Vilagarcía denunció tres alcoholemias y un positivo en cocaína, todos ellos de carácter administrativo.