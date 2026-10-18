Monika Zgustova presentará 'La traductora de haikus' en Planeta Mozo

Cartel de la presentación

La escritora y traductora checa Monica Zgustova estará el jueves en la librería Planeta Mozo para presentar su último libro, ‘La traductora de haikus’, en la que aborda uno de sus temas “fetiche”, el exilio. En este caso el de la protagonista, Jana, que abandona su Praga natal (la misma ciudad de la que procede la autora) para vivir en Estados Unidos. El encuentro contará con una charla con Alberto Avendaño y será desde las 19:30 horas en el establecimiento situado en Rodrigo de Mendoza.

Zguystova, nacida en Praga y afincada en Barcelona desde os años ochenta del pasado siglo, lleva a cabo una importante labor de difusión de la literatura checa y rusa, traduciendo al castellano y al catalán a autores como Dostoyevski, Isaak Bábel, Milan Kundera o Anna Ajmátova.

Un punto de encuentro

En ‘La traductora de haikus’, aborda el exilio y las consecuencias íntimas a través de la historia de una mujer que deja su país junto a sus hijos huyendo del gobierno comunista y para empezar una nueva vida. Todo ello, mediante una voz narrativa en la que conviven el humor, la poesía, la nostalgia y el dolor.

La presentación también ofrecerá al público la oportunidad de acercarse a la obra de una autora que entiende la literatura como un espacio de encuentro entre culturas, así como conocer de primera mano el proceso creativo y las cuestiones que atraviesan su última novela. Planeta Mozo manifiesta su apuesta por acercar “la literatura y sus protagonistas a los lectores” de Vilagarcía y de toda la comarca de O Salnés, “consolidándose como punto de encuentro”.