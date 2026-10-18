El Sergas saca a licitación, por 57.000 euros, el servicio de Podología del centro de salud de San Roque

Fachada del Centro de Slaud de San Roque Gonzalo Salgado

El Servizo Galego de Saúde saca a licitación, por algo más de 57.000 euros, la atención de Podología en el centro de salud de San Roque, en Vilagarcía. Tiene un periodo de duración de cinco años y el equipamiento será por cuenta del adjudicatario, que deberá presentar un listado de material, instrumental y tecnología que precisa, conforme a la normativa vigente, así como responsabilizarse de su higiene, esterilización y desinfección.

Los usuarios del centro de salud que deseen hacer uso de este servicio deberán presentar solicitud en San Roque. En el caso de no acudir a la cita programada sin causa justificada, podrán quedar excluidos de la posibilidad de solicitar una nueva cita en los siguientes dos meses, según se recoge en el pliego del concurso.

El servicio se prestará de lunes a viernes, al menos una jornada y durante un mínimo de cuatro horas. Además, no se podrá exceder de cuatro pacientes en sesenta minutos. La distribución mensual el servicio será pactada, previamente, entre la dirección del centro de salud y la persona adjudicataria.

El periodo de ejecución es de un año, pero prorrogable a cinco y en base a ello se calcula el presupuesto. La prestación del servicio de Podología, que se externaliza debido a la insuficiencia de personal, está destinado a la prevención y, en su caso, al tratamiento de la afección de los pies, incluyendo limpieza (callos y queratosis), cuidado de uñas, papilomas (verrugas plantares) o pie diabético, entre otras.

Campaña de vacunación

Por otra parte, el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés continúa con la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Durante esta semana, estuvo dirigida a los profesionales, como método de reducción de los contagios, las complicaciones graves y la transmisión de los virus respiratorios en el entorno asistencial.

A partir de mañana martes, 20 de octubre, la campaña se dirige a las personas con más de 70 años, mediante citación proactiva; así como a los pacientes en situación de inmunosupresión, a quienes trabajan en los servicios de emergencias sanitarias y al personal de los centros sanitarios públicos y privados.

A partir del 3 de noviembre, será el turno de las mujeres embarazadas o en puerperio, mediante autocita; así como de mayores de 70 años con patologías de riesgo. El personal de servicios esenciales, así como quienes tengan exposición laboral, podrán vacunarse desde el 10 de noviembre, cuando se abre el turno también para quienes tienen más de 60 años.

Desde el 1 de diciembre será el turno de los convivientes con personas de riesgo, así como del resto de la población diana. La campaña se marca, como objetivo, llegar hasta el menos el 60 por ciento. La vacunación se lleva a cabo en el centro de salud de referencia y mediante los métodos de cita explicados.