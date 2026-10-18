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Vilagarcía

Dieguiño lleva la música a las residencias de mayores con el programa ‘Xoves de Nadal’

El artista de Vilagarcía pone en marcha esta iniciativa solidaria

Olalla Bouza
18/10/2026 19:54
Dieguiño durante una actuación
Cedida
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El artista vilagarciano Dieguiño, con 28 años de experiencia sobre los escenarios, llega con una nueva iniciativa, en esta ocasión destinada para el público de las residencias de personas mayores. Será durante unas fechas muy especiales, las fiestas navideñas, con el objetivo de amenizarlas a las personas que están en los centros para la tercera edad.

Es una iniciativa solidaria que se llevará a cabo en las residencias de personas mayores de la provincia de Pontevedra durante el mes de diciembre. El proyecto, que lleva por título ‘Unha canción, un sorriso’, ofrecerá un concierto-presentación con temas de su repertorio más querido, creado especialmente para esta ocasión. Las actuaciones son totalmente gratuitas, como “mostra de compromiso e de agradecemento para todas as persoas que fixeron da súa vida une xemplo de esforzo e superación”, explica Dieguiño, que con su estilo versátil llega  a todo tipo de públicos y que se ha vuelto un habitual de las fiestas populares de O Salnés.

El ciclo ‘Xoves de Nadal’ se llevará a cabo el 3, el 10, el 17 y el 23 de diciembre, en diferentes residencias de la provincia de Pontevedra. El repertorio ofrecerá un recorrido por los temas que marcan la trayectoria del artista, desde canciones populares hasta otras muy conocidas, con una puesta en escena próxima, acogedora y llena de emoción. El objetivo no solo es crear un ambiente festivo, sino también recordar, compartir y revivir momentos especiales, ya que se trata de un arte, explica Dieguiño, que “pode unir xeracións” así como “espertar recordos”.

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