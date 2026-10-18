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Diario de Arousa

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Vilagarcía

CCOO convoca a sus delegados en Arousa para preparar la huelga general del 11-N

Destacan la importancia de la cita para mostrar la fuerza de la movilización de la clase trabajadora

Olalla Bouza
18/10/2026 19:05
Un momento de la asamblea
Un momento de la asamblea
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La Unión Comarca del Comisións Obreiras en Arousa celebró en el Auditorio una asamblea de delegados para preparar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Durante el acto intervino el secretario local, Juan Bao, así como la portavoz nacional del sindicato en Galicia, Amelia Pérez, y el responsable de la Feeración de Xubilados e Pensionistas, Paco Cuba.

Las pensiones, los salarios, la vivienda y las políticas sanitarias fueron algunos de los aspectos que se abordaron durante el encuentro con los delegados.

La crisis energética

Desde CCOO señalan que la huelga general es la respuesta de la clase trabajadora a “unha política empresarial que aproveita o crecemento económico do país para engordar o seu patrimonio”, así como para mostrar la “indignación da maioría” frente a un modelo que “traslada aos prezos e ao consumo de bens básicos as marxes empresariais”, para sufragar el incremento de los costes de la crisis energética.

CCOO Arousa advierte de que la cita del próximo 11 de noviembre supondrá una muestra de la fuerza de la sociedad movilizada, por lo que instan a las personas delegadas en las plantillas de los centros de trabajo a explicar en los mismos la importancia de la huelga general del 11-N.

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