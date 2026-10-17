Vilagarcía inicia el lunes las obras para elevar el paso de cebra de Pablo Picasso

Ziona donde se llevarán a cabo los trabajos Gonzalo Salgado

Las obras para elevar el paso de peatones de la Rúa Pablo Picasso, que conecta directamente con el supermercado, comenzarán el lunes. La actuación es una demanda vecinal para mejorar la seguridad vial en una zona muy transitada, tanto por coches como por viandantes, por lo que el Concello pide la colaboración de todos los implicados.

La obra fue comprometida por el gobierno del socialista Alberto Varela, para corregir ciertos riegos existentes. Y es que se trata de un vial con una Intensidad Media Diaria muy alta, ya que en él confluyen los vehículos que acceden al Puerto de Interés General del Estado y los que proceden de la Autopista del Atlántico, de la N-640 y de la PO-549, a través de la cual se comunican Vilagarcía y la comarca de O Salnés.

Además, la pendiente propia de la calle también provoca que muchos coches alcancen velocidades elevadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes, según explica el Concello.

Para calmar el tráfico y proteger la parte más débil, los peatones, el Concello puso en marcha este proyecto, en el que se invertirán casi 23.000 euros.

Iluminación del cruce

Los trabajos durarán una semana, por lo que desde el ejecutivo se pide a conductores y peatones “non só comprensión polas molestias que van causar, senón precaución e colaboración”, ya que habrá “restricións na circulación e, para iso, ademais da sinalización horizontal e vertical, haberá igualmente presenza policial” para regular.

Las obras comenzarán con la demolición de la acera existente para adaptar la rasante de la misma a la nueva cota del cruce, instalando posteriormente un pavimento de hormigón con botones, siguiendo las normas de accesibilidad. A continuación se hará un fresado del asfalto actual, fase previa para la creación del nuevo paso. Como en todas las intervenciones de este tipo, se dotarán canalizaciones de aguas pluviales y de electricidad. El cruce contará, además, con señales luminosas advirtiendo de su presencia, así como de iluminación propia.