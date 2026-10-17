La edad media de las madres primerizas subió en cuatro años en Vilagarcía desde 1998

Una mujer embarazada Cedida

La edad media de las madres primerizas en Vilagarcía subió en cuatro años durante las dos últimas décadas. Así lo establecen los datos del Instituto Galego de Estatística que muestra que, entre 1998 y 2024, pasó de estar en los 29,79 años a situarse en los 33,08. Es una evolución similar a la que registra el conjunto de la comarca de O Salnés, donde las mujeres suelen tener su primer hijo con 32 años, dos más que en 2002, cuando la media se situaba justo con la treintena.

En realidad, se trata de un comportamiento similar al estatal, donde la media de edad de las madres primerizas también se sitúa en los 33,1 años, aunque disminuye en el caso de las que son de otras nacionalidades, donde se establece en los 30.

Por lo demás, el comportamiento demográfico con respecto a la natalidad tampoco cambió demasiado desde finales de la década de los noventa en Vilagarcía. El número medio de hijos por mujer se encuentra en los 0,87, frente a los 0,90 de 1998. Es una cifra que apenas sufre variaciones en estos 16 años (los que registra el IGE), alcanzándose el número más alto, aunque con apenas diferencia, en 2009, con 1,28. Donde sí se ve una evolución claramente ascendente es en la edad primeriza de las madres, llegando a alcanzar por primera vez los 30 en 2001, sin bajarse de esta cifra ya en ninguno de los años posteriores. Ya en 2015 la edad media se sitúa en los 32,23 y los 33 se alcanzan, por primera vez, en 2021.

Son cifras también similares a las que se dan en el conjunto de la comarca y de la comunidad autónoma gallega. El número de nacimientos registrados durante el año pasado fue de 206, frente a las 410 defunciones, lo que supone un saldo vegetativo negativo. En general, la cifra descendió de forma notable en los últimos cincuenta años, ya que en 1975 eran sobre 561 los bebés que llegaban al mundo en la localidad arousana.

En todo caso, la tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) se encuentra en el 4,91%, solo algo por debajo de los 4,93% de Galicia y por encima de los 4,82% del conjunto de la comarca de O Salnés..

En cuanto al resto de municipios, la media de edad más baja a la hora de tener el primer hijo, situándose en los 31,4 años; mientras que O Grove, con 34, tiene la más elevada del conjunto de la comarca saliniense.

Cambios en los matrimonios

Un cambio sustantivo se dio también en la tasa de nupcialidad, que se calcula en base al número de matrimonios contraídos por cada mil habitantes. En Vilagarcía, en 2024 se situaba en 3,19, casi dos puntos por debajo del cinco redondo registrado en 1998 y que subió al 5,11 al año siguiente para ya no alcanzar esta cantidad desde 2005. La cifra más baja se da en pleno año de confinamiento, cuando el virus del covid supuso cambios importantes en el comportamiento social y fueron 2,10 las bodas por cada mil vilagarcianos. Del último lustro, 2022, con 3,71, fue el año en el que se celebraron un mayor número de bodas.

Más notable es, todavía, el cambio en la edad media de los vilagarcianos a la hora de acceder, por primera vez, al matrimonio. Lo que ha pasado en los últimos 16 años es que la edad se ha igualado, al subir sobre todo en las mujeres.

Así, en 1998 los hombres solían contraer matrimonio por primera vez, de media, a los 28,26 años; mientras que las mujeres lo hacían a los 26,26. En este caso, el comportamiento ha sido ascendente en todo momento, alcanzando por primera vez los 30 en 2002, en el caso masculino, y en 2008 en el femenino.

En la actualidad, las primeras nupcias son para las vilagarcianas a los 35,19 años de media y para los vilagarcianos a los 35,37, lo que supone que la edad se ha igualado pero, además, en el caso de ellas ha subido en nada menos que nueve años desde finales de los 90.

Más ceremonias civiles

Por otra parte, los últimos datos que arroja el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la situación actual de los matrimonios en la comarca certifican el auge de las ceremonias civiles, frente a las religiosas que continúan perdiendo peso, en muchas ocasiones, por las dificultades que acarrea la organización del evento. En especial se señalan los inconvenientes para celebrar enlaces religiosos fuera de las parroquias, como pueden ser las capillas de los pazos.

En concreto, en el año 2025, el tipo de matrimonio más frecuente según el IGE fue el civil, con un 88,12%, mientras que los religiosos registraron un 11,8%. Esto supone un incremento notable si se comparan las cifras con las del año 2015, en el que el 72,10% de los matrimonios fueron civiles y casi el 30% religiosos. Aunque ya hace una década las bodas civiles cogían la delantera con respecto a las tradicionales, las cifras ahora son, aún si cabe, más llamativos y esto es algo que también han podido apreciar los espacios de la comarca destinados a albergar y organizar ceremonias.

En general, el panorama en los hogares vilagarcianos cambió bastante desde los años noventa. También en el ámbito educativo, cuando eran 5.557 las personas que no sabían leer ni escribir. El analfabetismo se ha reducido ahora prácticamente al nueve por ciento, al registrarse solo 458 vecinos sin ningún tipo de estudios. Por otra parte, la edad media de los vilagarcianos es de 46,6 años, frente a los 47,1 del conjunto comarcal.