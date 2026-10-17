Dos denuncias en el mismo día por conducir sin carnet en Vilagarcía

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Un conductor vilagarciano se enfrenta a dos juicios rápidos por conducir sin carnet. Lo llamativo del caso es que las denuncias se las puso la Policía Local en la misma mañana y, de hecho, con tan solo unos minutos de diferencia. Ocurrió en la Avenida de Pontevedra, cuando una de las patrullas detectó a un vehículo que, circulando en sentido a Vilagarcía, hizo un giro brusco hacia el cementerio al percatarse de su presencia.

El conductor se bajó de forma apresurada y se mostró evasivo al pedirle la documentación. Fue entonces cuando descubrieron que no tenía carnet. Poco se podían imaginar los agentes que, pocos minutos después, se repetiría la misma estampa. Apenas tuvieron tiempo para llegar a la rotonda de As Carolinas y cambiar de sentido cuando volvieron a verlo al volante, saliendo del cementerio. Por ello, está citado a dos juicios rápidos.

La Policía Local de Vilagarcía interceptó esta mañana a un conductor que dio positivo en cocaína. Fue el 'multamóvil' el que detectó un vehículo que tenía la ITV caducada desde 2023, una aleta de un color diferente y la música alta con las ventanillas abiertas, lo que llamó la atención de los agentes, que le dieron el alto en la Rúa Figueira, donde se le practica un test de drogas que arrojó el resultado mencionado. Por otra parte, la grúa del cuerpo municipal retiró seis vehículos de las inmediaciones del mercadillo, una cifra poco usual para estas fechas.