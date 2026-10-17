Aprender a hacer menús para toda la semana: así será el curso con Miguel Mosteiro en la Praza de Vilagarcía

El cocinero Miguel Mosteiro en unl showcooking Cedida

La Praza de Abastos de Vilagarcía se convertirá durante dos días y a partir de mañana en un espacio de exaltación del mar y de la cocina de proximidad. Se trata de una técnica muy en boga: el ‘batch cooking’, que consiste en elaborar, en una sola sesión de entre dos y tres horas, los platos que después se degustarán durante la semana.

La iniciativa, que se llevará a cabo en la segunda planta, llega de la mano del Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro ‘Ría de Arousa’, en el que participa el Concello. El GALP recibe financiación europea y uno de sus programas es ‘Pesca Saúde’, cuyo objetivo es dar respuesta al descenso del consumo del pescado mientras sube el de alimentos ultraprocesados.

Consejos de conservación

Este cambio de tendencia tiene repercusiones negativas para la salud y los esfuerzos están puestos en invertirlo. Precisamente por ello, la iniciativa que se llevará a cabo mañana lunes y el martes en el mercado vilagarciano persigue este objetivo. Para ello, el conocido cocinero Miguel Mosteiro estará acompañado por la nutricionista Valeria Freijedo, de Arela.

La participación en este minicurso, según informan desde el Concello, es gratuita, aunque con un número de plazas limitado a quince.

Por ello, es necesario inscribirse a través de la web o directamente por teléfono en el número 628570949. La iniciativa se levará a cabo de diez de la mañana a dos de la tarde. Durante las dos jornadas, las personas asistentes aprenderán a organizar sesiones de cocina con el objetivo de preparar menús semanales. Para ello, Mosteiro enseñará trucos y técnicas de cocinado, aprovechando los productos pesqueros con los que cuenta la Ría de Arousa, sin perder ni el sabor ni sus propiedades. Además, el alumnado podrá distinguir cuáles son las especies más recomendables para conservarse en la nevera o en el congelador