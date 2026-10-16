Vilagarcía vibra y se entrega a los clásicos de Juan Pardo

Lys Pardo, hija del homenajeado, desde el escenario Mónica Ferreirós

“É un artista que toca o corazón da xente”. Así se definió a Juan Pardo en la gala que se celebró en el Auditorio Municipal y así se demostró desde el minuto uno, con un patio de butacas completamente abarrotado en el que las personas que lo ocupaban, también desde los inicios, estaban deseando levantarse del asiento. Pero para bailar. Y hubo ocasiones para ello.

Sobre todo por un elenco de artistas que demostró sobre el escenario no solo tener grandes voces, sino una capacidad para conectar con el público digna del mismísimo Pardo. La gala ‘Bícame, Juan’, organizada por Diario de Arousa- Grupo Editorial El Ideal Gallego- y que será retransmitida por la TVG, estuvo presentada por Lucía Rodríguez y llenó el Auditorio de Vilagarcía en una noche que muchos guardarán en la memoria, en esa en la que las canciones de Juan Pardo son una auténtica banda sonora cargada de detalles.

Así lo demostraron los asistentes desde el primer tema que abrió la gala, ‘Gallo de Pelea’, con una Orquestra Trébol que convirtió el tributo en una fiesta, tal y como Pardo, el artista gallego más internacional, cada vez que se subía al escenario.

“Foi unha das figuras máis importantes de Galicia, España e parte do estranxeiro”, explicó la voz en off que ya anunció momentos irrepetibles con artistas que interpretan y reinventan los clásicos. A lo largo del cariñoso recorrido por la figura del mallorquín de nacimiento, pero ferrolano de adopción, que tanto cantó a Galicia.

Algunos de los momentos más emotivos de la gala tuvieron lugar precisamente cuando su hija, Lys Pardo, que sigue sus pasos sobre el escenario, se subió a cantar temas como ‘Anduriña’, acompañada de Fernando Calderón, en un momento que cargó de emociones al público de butacas, anticipando una noche muy especial.

“Está divino, maravilloso”, explicó la hija sobre el homenajeado, que sigue vibrando con la guitarra y sacando a relucir una voz única y que ya forma parte de la historia de la música. “Siempre nos transmiten mucho cariño y él lo sabe”, apuntó Lys Pardo, que también contó a los asistentes una desconocida anécdota sobre Pablo Picasso.

“Le encantaban Galicia y la música, pero cantaba fatal”, explicó la artista para deleite del público, que siguió atento todos y cada uno de los momentos del ‘Bícame, Juan’. “Tiña unha discografía tremenda”, apuntó Blas Piñón, otro de los artistas que se subió al escenario y que hizo vibrar a quienes ocupaban el patio de butacas.

El histórico cantante de París de Noia recordó la importancia de Juan Pardo también como compositor de canciones para otros nombres importantes, dato al que se haría referencia a lo largo de toda la gala. Incluso, tal y como recordó la presentadora, en bandas sonoras de dibujos infantiles como ‘Quijote y Sancho’, una melodía que quedó grabada en numerosas generaciones. Otra fue ‘Busca un amor’, que escribió para Fórmula V y que luego grabó él mismo y que estuvo interpretada por César Romero, quien demostró una gran presencia en el escenario.

Pero sin duda una de las partes más importantes de la trayectoria de Juan Pardo era su relación con Galicia y su cultura, así como con su historia. “El dixo que quería cantar en galego”, explicó su hija. Y por eso su primera canción en solitario fue, precisamente, un himno a la tierra que le vio crecer. Se trata de ‘La Charanga’, que interpretó Lys Pardo junto a Fernando Calderón, Ialma y el artista al que consideran digno sucesor del homenajeado, Antonio Barros, que fue muy aclamado.

Pasado y futuro, unidos

“É unha honra cantar a un artista que se instaura no corazón”, explicó Barros. Precisamente la importancia de Juan Pardo quedó clara en la huella que deja en las nuevas generaciones de artistas como Avi y Virgina Cruz, un dúo de grandes voces salidas de la Liga de Cantantes Extraordinarios y que interpretó ‘Amigos’. “Estou fascinado pola súa música”, aseguró Avi.

La impronta de Pardo se transmite por todos los sentidos, incluso por el olor. Como el de la salitre. Así lo explicó Santervás, un joven artista de la música urbana que hizo una talentosa reinterpretación de ‘Rías Baixas’ y que rememoró el día en el que, tras mucho tiempo en Madrid, volvió a oler el mar en un viaje por la costa de Baiona, con la radio del coche poniendo al mítico artista internacional.

La versión bachata de ‘Rías Baixas’ también entusiasmó a un público abierto y divertido que protagonizó uno de los momentos de la noche.

Un recorrido por la historia

Fue la coral ‘Abraira’, de Rianxo, la encargada de abrir fuego con la interpretación de ‘Amoriños’, que hizo a Barros, Piñón y Romero salirse del escenario para cantar y bailar desde el patio de butacas, con momentos divertidos con los emblemáticos músicos de ganchete cantando ‘Eu queríame casar’, ante unos asistentes que lo dieron todo con esta sorpresa y que no se amilanaron. Las palmas sonaron desde el minuto uno del espectáculo, pero había ganas de bailar y el público no defraudó.

“Todos son partícipes desta noite tan especial”, explicó Barros, que definió a Juan Pardo como “un gran contador de historias”, con canciones que se podrían contar a los niños. Fue justo antes de interpretar el himno que Pardo escribió basado en un poema de Eduardo Pondal, ‘A fala e falade galego’. La importancia de su colaboración con otros artistas de renombre también estuvo presente a lo largo de todo el homenaje. Quedó plasmada, entre otros momentos, en el tema que interpretaron Piñon y Virgina Cruz, ‘Por qué no me has besado’, que el gallego cantaba con Rocío Jurado. Santervás regresó al escenario para reinterpretar la canción que Pardo escribió en el momento de la muerte de Castelao, ‘Irmán Daniel’, que emocionó. Un mix de ‘Dinguíllidan’ y ‘Cuando te enamores’ cerró el tercer acto.

El público abarrotó el Auditorio Mónica Ferreirós

Un enérgico cierre

La parte final estuvo, sin duda, cargada de emociones fuertes. Sito Mariño, que reconoció que Pardo es “o meu cantante favorito’, levantó al público con la internacional ‘Bravo por la música’, dando lugar a uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando la presentadora, Lucía Rodríguez, entregó a Lys Pardo un ramo de flores, para mostrar el cariño del público a la familia de artistas. “La música mueve montañas”, aseguró tras recibir el detalle, tras el cual todos los cantantes participantes se subieron al escenario y cogieron una copa para hacer un brindis que no dejaba lugar a dudas sobre lo qué tocaba a continuación. ‘Por un sorbito de champán’, la balada de ‘Los Brincos’ que sigue sonando, especialmente, en las fiestas navideñas y que sonó en los primeros bailes agarrados de muchas parejas.

Y es que Juan Pardo no solo es historia de la música, sino que forma parte de las vidas de numerosas generaciones, como quedó demostrado en un patio de butacas en el que se reunieron familias enteras y generaciones diversas para rendir homenaje a uno de los grandes artistas de la cultura gallega.

Aunque el “sorbito” podría haber sido el broche de oro y el telón llegó a cerrarse por cortesía- y también siguiendo el guion el público pidió el bis- lo que sucedió a continuación estaba, como no podía ser de otra manera, cantado. ‘Xuntos’ llenó de energía el Auditorio, levantó al público y, con las palmas arriba animados por César Romero y el resto de artistas, todas las voces se unieron para interpretar el emblemático tema, poniendo fin a una noche muy especial en la que Vilagarcía vibró con los temas de toda una vida.