La Xunta reestructura el autobús escolar y alcanza una solución para el alumnado de Carril procedente de A Escardia

Las familias en el Pleno Gonzalo Salgado

La ANPA del instituto de O Carril acaba de lograr su objetivo de contar con autobús escolar para todo el alumnado de la parada de A Escardia. La medida es posible con una reestructuración, pasando a tener Bamio un autocar, otro A Escardia y otro A Torre, que ya no tendrá que dar la vuelta por Guillán, que obligaba a estar casi una hora antes al alumnado.

Fue la decisión que le comunicaron desde la Delegación Territorial de la Xunta ayer a las familias, tras una reunión previa con la dirección del centro. Tras conocer el problema, desde la administración autonómica señalan que tanto el delegado, Pablo Fernández, como el servicio de Mobilidade “traballaron en buscar unha solución adecuada”, explican desde la Xunta.

Las representantes de las familias, por su parte, muestran su satisfacción y agradecimiento para las autoridades autonómicas para quienes firmaron su demanda (más de cuatro mil personas) como para la concejala de Educación, Paola María, “que estivo desde o primeiro momento”, los portavoz de BNG y EU, Xabier Rodríguez y Juan Fajardo. Ahora, esperan que también se lleve a cabo una reestructuración de horarios. En la parada de A Escardia irán todos los alumnos con carnet verde (prioritarios, por estar en la zona de más de dos kilómetros) y naranja, que cumplen el criterio de zona pero no de distancia. El resto irán en el bus de A Torre, con parada también allí y que podrá coger incluso a los del Bachiller que hasta ahora iban en el urbano.