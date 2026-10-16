El 'Gulden Leeuw', un buque escuela danés que encandila en O Ramal

Barco danés Mónica Ferreirós

El 'Gulden Leeuw', un buque escuela de origen danés y con bandera actual de Holanda, construido hace casi un siglo, se encuentra atracado en Vilagarcía, en una misión didáctica para la formación de sus tripulantes para la navegación a vela. Su elegante estampa llama la atención de quienes acostumbran a pasear por el litoral.

Está en el muelle de O Ramal y es su segunda visita a Vilagarcía, donde ya estuvo el año pasado. Fue diseñado en 1937 por encargo del Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca y funcionó como el principal buque de investigación de este país durante más de cuatro décadas, con estudios oceanográficos en las aguas del Báltico, el Mar del Norte y los archipiélagos de Feroe y Groenlandia. Durante su larga historia, también operó en el traslado de tripulaciones de plataformas petrolíferas.

En la actualidad, su historia es más tranquila, como buque escuela. Se trata de una goleta de tres mástiles, tiene 57 metros de eslora, ocho de manga y 14 velas.