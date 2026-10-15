Retiran el camión que cayó al mar hace once días en el Puerto de Vilagarcía

Retirada del camión Mónica Ferreirós

Una grúa pudo al fin retirar el camión que hace once días se cayó al mar en el Puerto de Vilagarcía y cuyo conductor apareció muerto horas después en la dársena.

Los hechos se dieron a conocer el domingo 4 de octubre, al mediodía, cuando un operativo formado por Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Bomberos y Urxencias Médicas 061 y Gardacostas, que fueron los primeros en realizar una inmersión para buscar al conductor.

Después se unieron los buzos de los GEAS de la Guardia Civil, encargados de la investigación al tener competencia sobre la zona portuaria. Los hechos se produjeron mientras el camión portacontenedores trabajaba en la terminal de Ferrazo y, por motivos que se desconocen, al pasar una curva, se caía al mar. La búsqueda de su conductor tardó, al tratarse de una zona fanganosa y no fue hasta primera hora de la tarde cuando comprobaron que no se encontraba en la cabina. Poco después, apareció el cadáver de JC. M.V., vecino de Ribadumia.