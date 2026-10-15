Reflexiones, poemas e ilustraciones de Metztli sobre lo que es ser ‘Panchito’

El vilagarciano Augusto Metztli con su nuevo libro Mónica Ferreirós

Augusto Metztli llegó a España hará en febrero 19 años y –pese a él mismo definirse como un “migrante en situación de privilegio”– en ningún momento de estas casi dos décadas se ha dejado de sentir como tal, con todo lo que eso conlleva. Fue aquí donde descubrió que las personas procedentes de países como el suyo – México– y de todo Sudamérica reciben el nombre de “panchitos” o “sudacas”. Precisamente el primero es el que da título al nuevo libro de este ahora vilagarciano y que será presentado este sábado a las seis de la tarde en la librería Hojas de Lorien.

“El libro recopila los escritos que hago cada año desde que estoy aquí. No son recuerdos, sino reflexiones de cómo me he asumido yo como migrante”, explica Augusto. La obra se divide en tres partes: la primera más narrativa, la segunda con poemas y la tercera con dibujos. Una obra enfocada desde diferentes perspectivas que nace con la única vocación de hacer reflexionar.

Augusto apunta que la condición de persona migrante es algo que “si tú no recuerdas, te lo recuerda el Estado y el sistema político con sus violencias”. Su militancia no solo se limita a plasmar su arte sobre el papel, sino que lleva años participante en foros con el objetivo de conseguir la legislación para regular a las personas migrantes y para dotarlas de lo mínimo que deben tener como ciudadanos. “Cuando se aprobó el Decreto que procedía a la regularización me hizo mucha ilusión. Pero fue ahí también cuando se vio la otra cara, cuando partidos políticos como el PP o Vox se agarraron al tema para mostrarse contra el tema migratorio”.

‘Panchitos’ no es una obra que –como explica el propio autor– tenga vocación personalista. “De hecho es la única palabra que aparece en la portada, ni siquiera he puesto mi nombre”, señala el vilagarciano. Es más, a pesar de que en obras anteriores ha optado por el método del ‘crowdfunding’ para conseguir fondos y hacerlas realidad a través de Boreal, en esta solo se lo ha dicho a personas que participaron con él en proyectos colectivos. “Me salía hacerlo así y aquí está. No hemos editado muchos ejemplares, pero aquí está”, recalca. Pese a que la connotación negativa del término “panchito” sigue presente en la sociedad, Augusto Metztli se presenta así mismo con ese sobrenombre. “Es curioso, porque cuando llevas tanto tiempo fuera de tu país pues sientes que ya no eres de allí, pero tampoco de aquí”, explica.

Él entiende además que “es importante retratar esa violencia en los espacios blancos. Como sea, yo estoy aquí, ocupando un espacio de blancos, pero soy un panchito. ¿Sabes?”.

Augusto apunta que sacudirse el racismo – como ocurre con el clasismo o con el machismo– es un largo proceso de deconstrucción. “Yo mismo me lo trabajo conmigo”, reconoce. Respecto a la época actual percibe que “bien porque mi mirada ha cambiado y ahora me fijo más, lo cierto es que noto que la realidad con las personas migrantes ha empeorado. ¿Por qué creo que ha empeorado? Pues porque ahora hay quienes pueden votar. Hasta ahora éramos como invisibles, pero cuando puede decidir, la cosa cambia”.

El vilagarciano subraya que, pese a la política reaccionaria que se percibe “más fuera que en Galicia, la verdad, porque esta es una tierra de personas que emigraron y se nota”, el colectivo migrante está muy organizado. Aún así, cree que el racismo nunca desaparecerá.