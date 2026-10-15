Ravella activa una encuesta vecinal sobre la mitigación y adaptación al cambio climático

Algunas preguntas giran en torno al aumento de la temperatura Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía invita a los vecinos a participar en una encuesta sobre las medidas que debe tomar la administración municipal y los ciudadanos para mitigar o adaptarse al cambio climático. El cuestionario –que da continuidad al realizado en el año 2023– forma parte del proceso de seguimiento del Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía Sostible (Paces). Se trata de un programa europeo al que el Concello se sumó en el año 2021 y en el que actualmente participan casi 250 de los 313 municipios que hay en Galicia.

El formulario ya está disponible en la web municipal – www.vilagarcia.gal–, con un banner propio. Tiene carácter anónimo y lleva poco más de cinco minutos. La encuesta está estructurada en tres bloques. El primero versa sobre la mitigación del cambio climático. El segundo sobre la adaptación al nuevo panorama y el tercero a la lucha contra la pobreza energética.

La ciudadanía debe posicionarse en cuestiones como las políticas de peatonalizaciones, el fomento del transporte colectivo o el uso de energías verdes en los espacios y edificios públicos. También sobre el aumento de las temperaturas o sobre la presencia de humedad en los hogares.

La participación de la ciudadanía es fundamental.