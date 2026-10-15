Los grandes clásicos de Juan Pardo vuelven a sonar en un tributo coral en el Auditorio

Los temas del mítico artista gallego volverán a escucharse Cedida

Los clásicos que sirvieron de banda sonora en las historias amorosas de varias generaciones volverán a sonar mañana viernes por la tarde, a las 20 horas, en un concierto tributo a Juan Pardo que organiza Diario de Arousa- Grupo Editorial El Ideal Gallego- como homenaje al artista.

‘Bícame Juan’ es el nombre de la gala, que será retransmitida por la TVG y cuyas invitaciones llevan ya varios días agotadas. Tendrá cuatro actos y sobre el escenario se subirán artistas que pondrán su voz a los emblemáticos temas de Pardo.

Una de ellas será su hija Lys, así como Antonio Barros, que lleva años interpretando al artista, o el cantante de la París de Noia, Blas Piñón. También forma parte del elenco otro de los grandes de las orquestas, Sito Mariño.

Un final de lujo

La gala empezará con ‘Gallo de pelea’, interpretado por Orquestra Trébol. Lys Pardo y Fernando Calderón continuarán con ‘Anduriña’, mientras que Piñón interpretará seguidamente ‘Galicia’ y César Romero ‘Busca un amor’. El acto dos empezará con la canción ‘La charanga’, a cargo de Lys Pardo, Barros, Fermando Calderón e Ialma. Avi y Virgina Cruz cantarán ‘Amigos’, mientras que ‘Rías Baixas’ correrá a cargo de Santervás. Barros cerrará esta parte con ‘Caballo de batalla’ y la tercera comenzará con Coral Abraira interpretando ‘Amoriños’. A continuación, varios artistas interpretarán un popurrí gallego. Otros temas que sonarán son ‘Por qué no me has besado’, ‘Irmán Daniel’, ‘Dinguíllidan’ y ‘Cuando te enamores’; para terminar en alto con ‘Bravo por la música’, ‘Sorbito de Champán’ y un ‘Xuntos’ coral.