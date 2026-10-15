Las piedras contadas: Patrimonio autoriza tirar el viejo asilo de Vilagarcía pero obliga a conservar su fachada

Fachada del antiguo asilo Mónica Ferreirós

La Fundación Divina Pastora, titular del asilo de ancianos de Vilagarcía, podrá derribar el antiguo hospitalillo, que dio origen a la institución a finales del siglo XIX, pero con una condición: deberá mantener la fachada para integrarla en un nuevo edificio.

Así lo decidió la Dirección Xeral de Patrimonio, que en su resolución indica que se puede cumplir de dos maneras: conservando esa portada hasta que se haga una nueva construcción o, en caso de retirarla, guardarla numerando las piedras una a una y realizar un plano preciso que sirva de guía en un futuro para recuperar el frente.

La resolución pone fin a casi tres años de trámites, desde que la Fundación Divina Pastora anunció su intención de demoler el inmueble. El Concello intentó evitarlo desde el primer día, tanto el gobierno local como el Pleno de la Corporación, que aprobó el inicio del expediente para incluir el viejo asilo en el catálogo de bienes a proteger. "Sorprendentemente nin este nin a casa situada ao carón do Casino, na Rúa Covadonga, foran incorporados a ese documento do PXOM", explican fuentes municipales.

Un entorno protegido

El Concello insistió, recordando que se encuentra en un entorno de protección de otros edificios próximos que sí están catalogados, como la propia iglesia de los Padres Claretianos o la histórica sede de Telégrafos, en la confluencia entre Rosalía de Castro y Rúa do Río.

Otro argumento que esgrimieron desde Ravella fue la propia historia del inmueble, que fue creado por iniciativa de Luisa Vila Janer, viuda del alcalde José Bargés, ambos comerciantes catalanes al igual que su sobrino, José Ravella, que fue también regidor. Por otra parte, que fue diseñado por uno de los más reputados maestros de obras de Galicia, Manuel Pereiro Caeiro, autor, entre otros, de la Praza da Peixería, el Salón García o la casa de Juan García, en la Alameda.

Ahora, Patrimonio llegó a la conclusión de que, aunque el antiguo asilo no se encuentre incluido en el Catálogo, "a documentación achegada demostra a súa importancia tanto social como cultural da época, ademais de formar parte do ambiente da trama tradicional do seu entorno, onde existen edificacións de tipoloxía similar catalogadas no PXOM".

Por ello, acordó- en aplicación del artículo 30 de la Lei 5/2016, del 4 de mayo- que el viejo edificio se incorpora al catálogo gallego, pasando automáticamente a tener protección. Por tanto, cualquier intervención en este inmueble deberá ser expresamente autorizada por la Consellería de Cultura.

El gobierno local celebra esta decisión, así como que Patrimonio "teña escoitado e aceptado" sus argumentos sobre el valor cultural, arquitectónico y social del edificio, que "ao menos conservará a súa harmoniosa fachada para lembranza das presentes e futuras xeracións de vilagarciáns".

Rechazo del BNG

Para el Bloque Nacionalista Galego, sin embargo, la decisión supone "a perda dun inmoble de grande valor histórico e patrimonial" y pone de manifiesto "a contradición" de la Dirección Xeral de Patrimonio "á hora de valorar a importancia" de los bienes a conservar.

"Constatan os impedimentos que se están a poñer sobre calquera actuación na Casa Jaureguizar coa facilidade coa que se desfán do edificio emblemático de finais do século XIX", señalan desde el BNG, que votó en contra de esta autorización en la Xerencia Municipal de Urbanismo.

La formación recuerda la moción que presentaron al Pleno en diciembre de 2024 y que fue aprobada por unanimidad. Por ello, considera "especialmente preocupante" que pese a existir este acuerdo unánime, Patrimonio opte por informar favorablemente a la demolición del inmueble, lo que tacha de "falta de coherencia".

Para el BNG, el Hospitalillo Vilá Janer supone "unha peza fundamental da memoria histórica e social" del municipio, ligada a la atención sanitaria y asistencial de varias generaciones. Por ello, reclama criterios "coherentes e rigorosos".