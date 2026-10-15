EU exige un mayor control a las firmas que ejecutan obras municipales

El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo

Esquerda Unida exige al gobierno local un mayor control de las empresas que ejecutan obras municipales. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, utiliza como argumentos para esta solicitud las recomendaciones de los propios técnicos municipales.

EU hace alusión a los informes de Intervención en los que –dice– se recomienda “un mayor rigor y control de las modificaciones de contratos y un control adecuado de las variaciones en las certificaciones de obra y en la liquidación final”. El izquierdista entiende que “non se pode consentir” que las empresas “fagan o que lles peta, incrementando os prezos das obras e os prazos ao seu antoxo, como acontece en todas as que se executan en Vilagarcía”.

Juan Fajardo va más allá y, además de la citada supervisión, también habla de “perseguir e sancionar os incumprimentos”. Recalca que “estamos a falar de cartos públicos e, polo tanto, de garantir que se paga polo que realmente se executa”. Cree que el control de las obras por parte del ejecutivo municipal no puede ser un mero formalismo, sino una garantía real de transparencia y buena gestión.

"Contratación a dedo"

El mismo informe al que hace mención Fajardo advierte de que “deben adoptarse medidas tendentes a mejorar la planificación y gestión de la contratación menor, evitando su abuso”. Para EU esta recomendación evidencia que es “un clamor” que Alberto Varela y su equipo “abusan da contratación a dedo, e da segmentación de contratos aos memos proveedores, persoas e empresas durante o ano para evitar concursos públicos”.

Critica el concejal que “canto máis se abusa deste modelo de adxudicación directa e fragmentación, máis opacos son os procedementos e maiores riscos de favoritismos e de prácticas irregulares”.