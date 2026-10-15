El Sergas cribará con una llamada telefónica las citas fijadas con especialistas para valorar su “prioridad”

Imagen del Hospital do Salnés

La Xerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés ha establecido una nueva metodología que afecta a pacientes pendientes de una cita con médicos especialistas tanto en Montecelo o Mollabao como en el Hospital do Salnés. Tal y como señalan desde el Servicio de Admisión, lo que se está haciendo es que personal de enfermería especializado llamará a la persona en cuestión “para actualizar los datos y priorizar los casos que sean necesarios”. Muchas de esas citas no tienen procedencia directa del médico de cabecera, sino que ha sido el propio especialista las que las ha pedido. De ahí que ya existan quejas formales por parte de pacientes afectados que llegarán incluso a la Valedora do Pobo.

Pacientes afectados indican que la señal de alarma les saltó cuando comprobaron que en la aplicación móvil les habían desaparecido las citas que tenían pendientes de asignación. Decidieron entonces acudir a Atención ao Paciente del Hospital do Salnés para presentar su pertinente queja al entender que se habían quedado sin su cita y en busca de una respuesta. Desde el Servicio de Admisión contestaron a las quejas por escrito apuntando a que la programación de citas “realízase tras a revisión individualizada das historias clínicas por parte da persoa xestora dos casos” y con el objetivo –añaden– de “garantir unha atención axeitada segundo os criterios de prioridade asistencial establecidos”.

Amplio historial clínico

Una de las personas afectadas – vecina de Vilagarcía– indica que “o propio especialista foi o que me dixo de verme e agora a cita desaparece e queren derivarme a un enfermeiro? Para que? Para constatar se morreches?”. Además de presentar queja formal en Atención al Paciente también lo ha hecho ante la Valedora do Pobo. La vilagarciana – paciente del servicio de Uroloxía y con amplio historial clínico a sus espaldas– indica que “descubrín abraiada o día 8 de outubro que a cita que solicitou o urólogo desapareceu da listaxe” y añade que “paréceme intolerable que unha petición procesada por un especialista, o sistema administrativo do Sergas o elimine”. De hecho reflexiona enfadada sobre que “así calquera reduce as listaxes de espera”. Dado que ya tuvo que acudir a urgencias al menos en dos ocasiones desde que estaba esperando por la consulta, la vilagarciana teme que su caso se dilate y que llegue a tener problemas mayores.

Ella misma ha remitido una queja formal a la Valedora do Pobo con el objetivo de que sea conocedora de un procedimiento que – en todo caso– entiende que no debe darse en la sanidad pública. Desde la Xerencia le señalan que, con este método actual, la “continuidade asistencial” está garantizada.