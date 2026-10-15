El embalse de Castroagudín se encuentra solo al 6% de su ocupación

Vistas del embalse de Castroagudín Mónica Ferreirós

El embalse de Castroagudín se encuentra al seis por ciento de ocupación, una de las cifras más bajas de los últimos años. Y es que en 2022, cuando la comarca se encontraba en prealerta por sequía, la presa de O Con se encontraba cuatro puntos por encima de su estado actual, según los datos del Boletín Hidrolóxico.

Lo cierto es que las lluvias registradas durante las semanas pasadas fueron muy puntuales y no sirvieron para llenar de agua el embalse.

En cualquier caso, por el momento no habría problema de abastecimiento, servicio para el cual la de O Con sirve de apoyo. Y es que el embalse de Caldas de Reis se encuentra al 51,87 por ciento, por encima de la mitad de su capacidad.

Cabe recordar que Vilagarcía capta la mayor parte de su agua del Umia desde la tubería de Baión, mientras que el resto de la comarca de O Salnés lo hace desde la de Pontearnelas. En cualquier caso, las cifras son más bajas que las que se registraban el año pasado por estas fechas, cuando Caldas estaba más allá del 66 por ciento y Vilagarcía al 20%.

Precisamente la Xunta de Galicia decidió declarar ayer una situación de “sequía prolongada” en el conjunto de la demarcación Galicia-Costa, aunque ello no incluye medidas específicas.

Otros embalses arousanos, como el de Ribeira, también se encuentran a un bajo nivel de ocupación, en este caso al 16 por ciento. Eso sí, en ningún municipio fue necesario, por el momento, adoptar ninguna medida extraordinaria