Vuelo a los Grammy desde Vilagarcía: Henry Villalobos opta al mejor arreglo

Villalobos con la pieza que le valió la nominación Cedida

Henry Villalobos, un músico venezolano de nacimiento aunque vilagarciano de residencia, es uno de los nominados a la XXVII edición de los premio Grammy, los más importantes de la música latina. Es la segunda edición que opta a este galardón en la categoría de mejor arreglo, junto a Daniel Barón. En esta ocasión es por ‘Juanito Alimaña’, un auténtico himno de su infancia que escogieron porque en febrero falleció su autor, Willie Colón.

“Para nosotros es un ídolo”, explica Villalobos, que destaca además de su faceta como compositor la de arreglista. Este y otros factores fueron los que llevaron al músico afincado en Vilagarcía y a Barón a continuar con su colaboración, que fue de nuevo directa a la nominación por parte de la Academia.

Nuevos proyectos

“Fue una gran sorpresa”, reconoce Villalobos. Parte de la canción se grabó en Galicia, mientras que otras partes fueron en Miami y Caracas. “Esta categoría es una excepción, ya que hay un jurado cualificado” y que se mantiene en “máximo secreto”. Los nominados viajarán el 12 de noviembre a Las Vegas para la gala final, donde se descubrirá el ganador. “Daniel y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Tenemos mucha simbiosis”, apunta Villalobos, que trabajó con artistas internacionales como Ricardo Montaner, Pimpinela o Carlos Baute, entre otros. A Vilagarcía llegó por su trabajo en las orquestas. Su proyecto actual es Kubo. “Vivir de la música para mí es una bendición”, reconoce Villalobos, que durante el parón del coronavirus tuvo que hacer otros trabajos. Ahora, a punto de volar hacia Las Vegas para la gala de los Grammy, tiene ya en mente nuevos proyectos y colaboraciones, así como la próxima temporada de verbenas.