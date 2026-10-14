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Vilagarcía

La vilagarciana Tania García será la número 4 del PSOE al Congreso

Las listas, que incluyen al alcalde de O Grove como número 2 al Senado, fueron aprobadas por el Comité Provincial socialista

Olalla Bouza
14/10/2026 20:21
Tania García en la sede del PSOE
Tania García en la sede del PSOE
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La vilagarciana Tania García, portavoz del gobierno local y edil de Servizos Sociais, será la número cuatro de la lista del PSOE al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que encabeza el actual subdelegado, el vigués Abel Losada.

No es la única representación arousana, ya que el alcalde de O Grove, José Cacabelos, ocupa el número dos en las listas al Senado, que encabeza la viguesa y expresidenta de la Diputación, Carmela Silva.

Las listas presentadas en la ejecutiva provincial del PSdeG-PSOE fueron aprobadas por aclamación y, a continuación, por el Comité Provincial. En el número dos se sitúa la pontevedresa Margarita Adrio y de tres el marinense Manuel Pazos, que ocupa el puesto en el que en las anteriores estaba Modesto Pose. Ángel Rivas, también de Vigo, irá de quinto y Digna Rivas, de Redondela, de secta, seguida por David Alonso, de O Porriño.

Entre los suplentes para la lista del Congreso también se encuentra Xoel Souto, de Moraña, que cierra así la representación arousana en unas listas con las que el PSOE aspira a mejorar los tres diputados y un senador que tuvo en los anteriores comicios.

Tania García Sanmartín es desde hace décadas un valor importante de los socialistas locales, siendo la portavoz de Alberto Varela desde su primer mandato, en 2015. Ya antes ocupó la portavocía del grupo municipal y, en el ámbito orgánico, llegó a ser secretaria local de la agrupación socialita vilagarciana, a la que está vinculada desde su juventud.

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