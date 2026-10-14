El plan de ordenación para ampliar O Pousadoiro pasa a fase ambiental

Imagen de archivo del Polígono Industrial de O Pousadoiro Gonzalo Salgado

La ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro está ahora un paso más cerca. La Consellería de Economía e Industria acaba de remitir a Medio Ambiente el borrador del Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (Peose) para su tramitación ambiental. Una fase más que, de superarse, permitiría seguir avanzando en un proyecto que lleva esperándose casi dos décadas. El citado Plan Estruturante permite planificar y ordenar las actuaciones urbanísticas necesarias para la creación del polígono industrial. Un desarrollo que, en todo caso, está recogido en el Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia.

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, urgía a la Xunta que agilizase los trámites para la ampliación de este parque industrial. Un proyecto que no solo afectará a terreno vilagarciano, sino también al del municipio vecino de Caldas. El regidor socialista señalaba que son varias las firmas interesadas en instalarse en la ciudad, pero que ven limitadas sus opciones al estar O Pousadoiro sin espacio. Una situación que los propios empresarios trasladaron en una reunión a la responsables de la Consellería de Industria hace unos meses.

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Fue en julio de 2025 cuando la Xunta de Galicia licitó el plan que permitirá duplicar la superficie actual del parque y satisfacer la demanda. Este plan tiene un plazo de ejecución de 24 meses e incluye también el proyecto de parcelación y urbanización.

En concreto la ampliación será de 212.254 metros cuadrados, que se suman a los 210.000 ya existentes. Afectan a terrenos de los dos municipios colindantes y es al otro lado de la carretera respecto a la parte actual.

Desde la Xunta señalan que lo que se busca es agilizar lo máximo posible el desarrollo de suelo en aquellos concellos y comarcas en donde la zona se puede seguir desarrollando económicamente. Eso sí, siempre con respeto a los trámites administrativos y medioambientales.

El proyecto contempla que en lado este se desarrollarán un total de 28.654 metros cuadros, que están íntegramente en la capital arousana. Al sur de la carretera está prevista la ampliación de 183.600 metros cuadrados que se distribuyen a partes iguales entre los municipios de Caldas y la propia Vilagarcía.