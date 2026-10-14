El Concello de Vilagarcía hará una "visita técnica" a la parcela de Villa Güimil

Estado del cierre Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía realizará una visita técnica para comprobar el estado de la parcela de la vivienda de Villa Güimil, después de que la propiedad de la misma procediese a precintar el cierre, donde se observa “cierto desplome”, apuntan fuentes municipales. Por ello, se comprobará in situ la situación, al tratarse de un inmueble protegido.

En el tramo de la verja que se encuentra precintado faltan varias de las forjas que conforman el cierre y que, a su vez, también contarían con protección patrimonial, aunque hace ya tiempo que su estado es bastante deplorable y, de hecho, no es la única parte donde faltan hierros.

De hecho, sobre el estado del enrejado que constituye el cierre perimetral ya advertía un trabajo universitario en 2016. Firmado por la arquitecta Silvia Sartal, fue el trabajo de fin de grado presentado para la Universidade de A Coruña y señalaba que “aunque este elemento contaba con un grado de protección 9 y de tipo integral, por lo que solo se contemplarían obras para restablecer sus condiciones originales, “esto no se ha respetado” y, ya por entonces, se había visto muy reducido. La situación no mejoró, ni mucho menos, en los últimos años y, desde hace unos días, es un precinto colocado por la propiedad el que luce en el tramo principal (la fachada que da a la carretera Rosalía de Castro) del forjado histórico.

Un proyecto de compra

La edificación fue ordenada construir por Concepción Güimil en 1907 y en la tesis de Sartal, en la que se proyecta su reconstrucción, destaca que se trata de una casa indiana, un tipo de arquitectura que imitaba los “modelos habaneros” y que estaba influenciada por los importantes movimientos migratorios que existieron a América a principios del siglo pasado. Tiene el inmueble un estilo ecléctico, con ciertas trazas neobarrocos.

Uno de los elementos perdidos en la actualidad es el observatorio que sobresalía de su cubierta, que en estos momentos se encuentra totalmente cubierta por la vegetación, al igual que buena parte de las ventanas y puertas, que están también en muy mal estado.

Un deterioro que se arrastra desde que el inmueble sufrió un incendio y que se ha ido acelerando en los últimos años, incluido en el cierre perimetral. La casa se encuentra incluida en el catálogo de bienes a proteger, pero su conservación corresponde a la propiedad. El Concello se ocupará de realizar una visita técnica para comprobar la situación de la parcela, tras el precinto del cierre.

Villa Güimil fue, en su momento, un ejemplo del conocido como ‘Barrio de la Prosperidad’, constituido en su mayor parte por viviendas de vecinos de Santiago que veraneaban.

En la actualidad, sin embargo, forma parte del patrimonio en peligro de Vilagarcía. Además, en el año 2000 la puesta en marcha de una convenio urbanística provocó que la casa quedase rodeada por edificios de grandes dimensiones. En su momento, el Concello se planteó comprarla como equipamiento, pero la propiedad no aceptó.