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Vilagarcía

Detenido un joven de 27 por agredir a su pareja menor de edad en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local constataron que la mujer presentaba lesiones y hematomas

Fátima Frieiro
14/10/2026 11:51
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local procedieron a la detención de un hombre de 27 años de edad como presunto autor de un delito de violencia contra las mujeres. El hombre - según fuentes policiales- está acusado de agredir a su pareja, menor de edad. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en una vivienda del centro de Vilagarcía y fue una vecina del edificio la que alertó al 092 de que había una "acalorada discusión". 

Ya en la vivienda la Policía constató que la joven presentaba lesiones y hematomas. Ante la constatación de lesiones físicas y tras recabar declaraciones, los funcionarios procedieron a la detención del agresor. Del mismo modo se activaron los protocolos de atención y asistencia a la víctima, atendiendo a su especial vulnerabilidad por ser menor de edad.

** Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda. El teléfono de atención es el 016. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrar la llamada del dispositivo.

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