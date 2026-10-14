Curtas llenará de terror los escaparates y la gastronomía de Vilagarcía

Cartel del concurso de pinchos Cedida

Curtas Festival do Imaxinario convoca la primera edición del concurso de 'Pinchos Arrepiantes', con el objetivo de promover la creatividad gastronómica y hostelera durante las fechas en las que se lleve a cabo el evento. La organización premiará a los que elaboren la mejor propuesta de tapa inspirada en la fantasía, el terror o la ciencia ficción.

Podrán participar todos los establecimientos de hostelería o restauración del municipio, que lo soliciten formalmente a través del formulario de la web del festival desde hoy y hasta antes del día 20 del presente mes.

El precio máximo de venta al público no podrá superar los cinco euros y las tapas tendrán una temática relacionada con el género del festival. No es el único concurso vinculado al tejido empresarial de Vilagarcía. Curtas también pone en marcha otro de ‘Escaparates fantásticos’, destinado a todos los establecimientos del sector servicios que decoren sus cristaleras con una temática terrorífica o de ciencia ficción. Los participantes deberán inscribirse previamente, se les dará un distintivo y la exposición será del 23 de octubre al 1 de noviembre. Entre todos, se escogerá uno en el que se esconderá un objeto oculto relacionado con el mundo del cine fantástico. Vilagarcía vivirá así inmersa en Curtas.