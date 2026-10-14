Ángela Patricio | “Hay síntomas que muchas no vinculan a la menopausia”

Ángela Patricio es coach certificada en menopausia CEDIDA

Ángela Patricio cree que la información es poder y que es precisamente la primera la que está motivando que la menopausia esté dejando –muy poco a poco– de ser un tema tabú. Ella habla sobre los efectos psicológicos y emocionales de una etapa por la que pasan todas las mujeres y de la que todavía se habla, en general, muy poco. Hoy lo abordará en las jornadas promovidas por Igualdade sobre salud con perspectiva de género.

¿Por qué la menopausia sigue siendo un tema tabú?

Hay mujeres que a la hora de hablar de este tema no se sienten cómodas. Sigue teniendo un estigma negativo porque está relacionada con la parte del envejecimiento y, cuando estamos en la era del edadismo, pues más inseguridades genera. Sí es cierto que el camino que se está haciendo en los últimos años es positivo, porque se llevan a cabo encuentros de mujeres, de creación de espacios comunitarios que son propicios para sacar el tema hacia afuera. Es curioso porque no se habla con amigas, no, pero tampoco con los hijos, con las parejas...

¿Qué cambios psicológicos y emocionales puede experimentar una mujer en esta etapa de su vida?

Es curioso, pero hay mujeres que no identifican los síntomas emocionales que tienen con el proceso de esta atravesando la menopausia. Por ejemplo, se incrementan los niveles de ansiedad, hay más riesgo de ataques de pánico. Además el insomnio afecta muchísimo tanto a las capacidades cognitivas como a la parte emocional. A mayores pues se tiene menos capacidad de gestión del estrés y todo se nos junta con la niebla mental que nos hace pensar: ¿Pero qué me está pasando?.

Y están también los síntomas externos, los que se ven...

Sí, luego está la fatiga crónica, la sensación de que no eres capaz de hacer lo que sí podías hacer antes. Tienes menos energía. Después el tema de los sofocos pues también limita mucho, por ejemplo en el ámbito laboral. Resulta incómodo pues estar, por ejemplo, en una reunión y que de repente empezar con esos calores. Además la menopausia influye en la autoestima, en la parte de la imagen corporal. Hay mujeres que dicen no reconocerse.

¿Por qué hay mujeres que viven esta etapa con aparente normalidad y otras con una sensación de pérdida?

No todas las mujeres son iguales y la sintomatología que pueden tener es extensa. Por otra parte hay mujeres que sí tienen síntomas, pero que no los identifican con la menopausia. Lo veo en mi consulta, mujeres que en su día fueron a su médico de cabecera y les dieron psicofármacos. Pero, ¿qué había detrás? Pues una menopausia no identificada. Muchas veces lo que te pasa lo achacas a algo externo y la respuesta es otra.

¿Cómo podemos diferenciar síntomas psicológicos de la menopausia de otros que pueden estar relacionados con la salud mental?

Realmente sí que hay el síntoma del estado depresivo, al igual que hay esa apatía, esa desmotivación que nos lleva a la depresión. ¿Cómo podemos distinguirlo de otra cosa? Pues lo que tenemos que hacer es pensar en la edad que tenemos, saber que a partir de los 40 años – o incluso antes– empiezan a bajar los estrógenos y que todo ello está influyendo en nuestro metabolismo, en todos nuestros ecosistemas. Es importante tener conocimiento y –siempre se lo digo a las mujeres que vienen a la consulta– escuchar nuestro cuerpo, qué nos dice, cómo nos sentimos. No tirar para adelante, en plan piloto automático.

Muchas mujeres sienten que, con la menopausia, pierden algo, como que ya no se sienten jóvenes. ¿Cómo se vive ese duelo?

Pues en general, se vive con mucha resistencia. Yo siempre digo que la menopausia es eso, un duelo, porque hay una pérdida de identidad. Como todo duelo, adaptarse lleva su tiempo, tiene sus fases y no todo el mundo lo lleva igual. Cumplir años es algo natural y esta es una etapa del envejecimiento que debemos validar igualmente. Lo que pasa es que la sociedad no nos está ayudando mucho. Lo que hacemos en las terapias es trabajar desde la aceptación. Y cuando hablo de aceptación, no hablo de resignación. Si acepto, estoy siendo proactiva, pues voy a empezar a cuidarme más, a hacer más ejercicio de fuerza... con proactividad la etapa se lleva mejor.

¿Qué mitos crees que habría que desterrar sobre esta etapa?

Pues uno de los primeros mitos es rechazar expresiones que antes se decían mucho como el “estás loca”. No, no estamos locas, tenemos la menopausia. Yo creo que estamos en el camino de eliminar esos mitos porque estamos luchando contra que sea un tema tabú.